سلطة البلدية الخضراء من الأطباق المحبوبة على المائدة المصرية، تُقدَّم بجانب المشويات والمحاشي والأرز، وتعتمد على خضراوات طازجة وتتبيلة بسيطة من الليمون وزيت الزيتون. وفي هذا الدليل نشرح المكونات والمقادير وخطوات التحضير بما يضمن سلطة منعشة تحتفظ بقرمشتها ونكهتها.

طريقة التحضير خطوة بخطوة

اغسل الخضراوات جيدًا بالماء الجاري، وانقع الخس والجرجير والبقدونس عشر دقائق في ماء بارد مضاف إليه ملعقة صغيرة من الخل للتخلص من الأتربة والشوائب. جفّف الورقيات تمامًا بمصفاة أو بمناشف مطبخ نظيفة، فالماء العالق يخفف التتبيلة ويُفسد القوام. قطّع الخيار والطماطم إلى مكعبات متوسطة، والفلفل الأخضر إلى شرائح رفيعة أو حلقات، والبصل الأخضر إلى حلقات صغيرة. مزّق أوراق الخس بيديك إلى قطع متوسطة بدل تقطيعها بالسكين، لتبقى الحواف طرية ولا تسودّ سريعًا. قطّع الجرجير والبقدونس والنعناع تقطيعًا خشنًا، ولا تفرط في فرمها حتى لا تفقد عبيرها. حضّر التتبيلة في وعاء صغير: عصير ليمونة كاملة، وثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، وفص ثوم مهروس (اختياري)، وربع ملعقة صغيرة من الملح، ورشة فلفل أسود، ثم اخفقها جيدًا حتى تتجانس. ضع الخضراوات في وعاء التقديم، وأضف التتبيلة قبل التقديم مباشرة، وقلّب برفق بملعقتين خشبيتين. قدّمها فورًا، أو احفظ الخضراوات مقطعة في الثلاجة والتتبيلة منفصلة، ثم اجمعهما قبل الأكل.

المكونات الأساسية

المكوّن الكمية التقريبية (لأربعة أشخاص) خس رأس متوسطة (حوالي 300 جرام) خيار 3 حبات متوسطة طماطم حبتان متوسطتان (اختيارية في النسخة الخضراء الخالصة) جرجير حزمة صغيرة فلفل أخضر رومي حبة واحدة بصل أخضر 3 أعواد بقدونس ونعناع نصف كوب مقطّع لكل منهما ليمون وزيت زيتون ليمونة و3 ملاعق كبيرة

لماذا هي صحية؟

غنية بالألياف التي تساعد على الشبع وتنظيم الهضم.

الخضراوات الورقية والليمون مصدر جيد لفيتامين «ج» وفيتامين «ك» ومضادات الأكسدة.

زيت الزيتون يوفر دهونًا غير مشبعة مفيدة، وهو أفضل من الصلصات الجاهزة الثقيلة.

قليلة السعرات الحرارية، فتناسب من يتبع نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن.

ملاحظات وإضافات لتحسين الطعم

أضف ملعقة صغيرة من الخل أو دبس الرمان للتتبيلة إن أحببت نكهة أكثر حموضة.

يمكن إضافة حبوب الذرة أو الجزر المبشور أو الفجل لتنويع الألوان والقوام.

لمن يفضّل قرمشة إضافية: رشّ القليل من بذور السمسم المحمّص أو الخبز المحمّص المقطّع مكعبات صغيرة.

لا تُملّح الخضراوات قبل التقديم بوقت طويل، فالملح يسحب الماء منها ويجعلها ذابلة.

اختر خضراوات طازجة متماسكة، وتجنّب الأوراق الذابلة أو المصفرّة.

إن كان عندك ضيوف، حضّر المكونات قبل الموعد بساعة وأبقِها مغطاة في الثلاجة، وأضف التتبيلة عند الجلوس إلى المائدة.

حفظ السلطة

الأفضل تناول السلطة طازجة بعد تتبيلها. أما الخضراوات غير المتبّلة فتبقى صالحة في وعاء محكم الإغلاق داخل الثلاجة ليوم أو يومين، بشرط أن تكون جافة تمامًا قبل التخزين. والتتبيلة تُحفظ في عبوة زجاجية صغيرة وتُرجّ جيدًا قبل الاستعمال.