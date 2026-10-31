أم علي من أشهر الحلويات الشعبية في مصر، وتُصنع تقليديًا من رقائق العجين المخبوزة مع الحليب والمكسرات. وقد أصبح الكرواسون بديلًا عمليًا وسريعًا لأنه يمنح الحلوى طبقات هشة غنية بالزبدة، فلا تحتاج إلى تحضير عجين أو رقائق من الصفر. هذا الدليل يوضح لك المكونات والمقادير وطريقة التحضير بالتفصيل.

خطوات التحضير

سخّني الفرن على حرارة متوسطة، نحو 180 درجة مئوية، وجهّزي طبقًا فخّارًا أو زجاجيًا يصلح للفرن. قطّعي الكرواسون إلى قطع متوسطة بحجم اللقمة (نحو 5 حبات كبيرة)، ووزّعيها على صينية في طبقة واحدة. حمّصي الكرواسون في الفرن من 8 إلى 10 دقائق حتى يجفّ ويأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا. هذه الخطوة مهمة حتى لا يتحول إلى عجينة عند إضافة الحليب. حمّصي المكسرات (لوز مقشّر ومفروم، وجوز هند مبشور، وفستق أو عين جمل) في مقلاة جافة على نار هادئة دقيقتين إلى ثلاث دقائق مع التقليب المستمر. حضّري خليط الحليب: في إناء على النار، سخّني 3 أكواب من الحليب مع نصف كوب من القشطة أو الكريمة، وأضيفي نصف كوب من السكر، وقلّبي حتى يذوب السكر. أضيفي ملعقة صغيرة من الفانيليا، ولا تتركيه حتى يغلي بشدة. رتّبي الطبقات: افرشي نصف الكرواسون المحمّص في الطبقة الأولى من الطبق، وانثري فوقه نصف المكسرات والزبيب وجوز الهند، ثم كرّري طبقة ثانية بالطريقة نفسها. اسكبي الحليب الساخن ببطء على الطبقات حتى يتشرّب الكرواسون كله ويغطيه الحليب تقريبًا دون أن يطفو. غطّي الوجه بالقشطة بتوزيعها بالملعقة، وانثري ما تبقى من المكسرات وجوز الهند. أدخليه الفرن من 15 إلى 20 دقيقة حتى يحمرّ الوجه ويبدأ الحليب بالفوران من الأطراف. قدّميه ساخنًا مباشرة بعد إخراجه، فهو في هذه الحالة يكون في أفضل قوامه.

المكونات بإيجاز

المكوّن الكمية التقريبية كرواسون جاهز 5 حبات كبيرة حليب كامل الدسم 3 أكواب قشطة أو كريمة نصف كوب للخليط وكمية للتغطية سكر نصف كوب لوز وفستق وعين جمل نصف كوب مجتمعة جوز هند مبشور ربع كوب زبيب ربع كوب فانيليا ملعقة صغيرة

ملاحظات تضمن نجاح الحلوى

اختاري كرواسون بسيطًا غير محشو بالشوكولاتة أو الجبن؛ فالمحشو يغيّر الطعم المعروف للحلوى.

غير محشو بالشوكولاتة أو الجبن؛ فالمحشو يغيّر الطعم المعروف للحلوى. الكرواسون الذي مرّ عليه يوم أو يومان يصلح تمامًا بل هو أفضل، لأنه أقل رطوبة ويمتص الحليب دون أن يذوب.

يصلح تمامًا بل هو أفضل، لأنه أقل رطوبة ويمتص الحليب دون أن يذوب. لا تُكثري من الحليب إن كنتِ تفضّلين القوام المتماسك؛ وزيديه قليلًا إن أحببتِ القوام الكريمي السائل.

إن كنتِ تفضّلين القوام المتماسك؛ وزيديه قليلًا إن أحببتِ القوام الكريمي السائل. اضبطي السكر بحسب حلاوة الكرواسون؛ فبعض الأنواع المخبوزة جاهزة تحمل قدرًا من السكر أصلًا.

بحسب حلاوة الكرواسون؛ فبعض الأنواع المخبوزة جاهزة تحمل قدرًا من السكر أصلًا. يمكن إضافة القرفة أو رشّة من ماء الورد للتنويع، وهي إضافات اختيارية تعتمد على الذوق.

أو رشّة من ماء الورد للتنويع، وهي إضافات اختيارية تعتمد على الذوق. التقديم: يُقدَّم في أطباق صغيرة فردية أو في الطبق نفسه، ويمكن تحضيره في أكواب فرن فردية لتناسب الضيافة.

يُقدَّم في أطباق صغيرة فردية أو في الطبق نفسه، ويمكن تحضيره في أكواب فرن فردية لتناسب الضيافة. الحفظ: يُفضَّل تناوله طازجًا. وإن بقي منه شيء فاحفظيه في الثلاجة في وعاء مغطى، وأعيدي تسخينه في الفرن قليلًا قبل التقديم.

بهذه الطريقة تحصلين على حلوى أم علي بقوام كريمي وطبقات هشة، وبوقت أقل من الطريقة التقليدية، ويمكنك تعديل الكميات بحسب عدد الضيوف مع الحفاظ على النسبة بين الكرواسون والحليب.