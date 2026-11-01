الرواني (أو «الريّاني» كما ينطقها البعض) من الحلويات المصرية الراسخة على موائد البيوت والأفراح، وسرّ نجاحها في التوازن بين خليط طري متماسك وقطر خفيف لا يغرق الكيكة. هذا الدليل يشرح مكونات الخليط وطريقة تحضيره خطوة بخطوة، بكميات تصلح لصينية متوسطة (نحو 24 سم).

خطوات التحضير

سخّني الفرن على حرارة متوسطة (نحو 180 درجة مئوية)، ودهني الصينية بقليل من السمن أو الزبدة. في وعاء كبير اخفقي 3 بيضات مع نصف كوب سكر مدة 3 إلى 4 دقائق حتى يصبح الخليط فاتح اللون ومنتفخًا قليلًا. أضيفي نصف كوب زبادي وربع كوب زيت أو سمن مذاب (أو مزيجًا منهما)، وقلّبي حتى يتجانس الخليط. في وعاء آخر اخلطي المكونات الجافة: كوبين من السميد الناعم، ونصف كوب جوز هند مبشور، وملعقة صغيرة بيكنج باودر، وقليلًا من الفانيليا. أضيفي المكونات الجافة إلى السائلة على دفعتين، وقلّبي بالمضرب الخشبي حتى يختفي الدقيق من الخليط دون إفراط في التقليب. اتركي الخليط يرتاح 15 إلى 20 دقيقة ليتشرّب السميد السائل وتنتفخ حبيباته، فهذه الخطوة تمنع القوام الرملي. اسكبي الخليط في الصينية وسوّي وجهه، ويمكنك رسم شكل المعين بسكين ووضع لوزة أو حبة فستق على كل قطعة. اخبزي في منتصف الفرن من 30 إلى 35 دقيقة حتى يحمرّ الوجه ويخرج عود الأسنان جافًا من الوسط. صبّي القطر البارد على الكيكة وهي ساخنة، فالفرق في الحرارة هو ما يجعل التشرّب متوازنًا.

مكونات القطر

كوب سكر مع كوب ماء ، يُغليان معًا نحو 8 دقائق حتى يصير القوام خفيفًا.

مع ، يُغليان معًا نحو 8 دقائق حتى يصير القوام خفيفًا. بضع قطرات من عصير الليمون لمنع تبلور السكر.

ماء الزهر أو ماء الورد اختياريًا، يُضاف بعد رفع القطر عن النار.

قاعدة عملية: القطر يكون باردًا والكيكة ساخنة، أو العكس، ولا يُجمع بين ساخن وساخن حتى لا تتفتت القطع وتتحول إلى عجينة.

ملاحظات تضمن نجاح الرواني

نوع السميد: السميد الناعم يعطي كيكة ناعمة ومتماسكة، أما الخشن فيعطي قوامًا مقرمشًا قليلًا ويحتاج وقت راحة أطول.

السميد الناعم يعطي كيكة ناعمة ومتماسكة، أما الخشن فيعطي قوامًا مقرمشًا قليلًا ويحتاج وقت راحة أطول. جوز الهند: يمكن تحميصه خفيفًا قبل الإضافة لنكهة أعمق، ويُفضّل الناعم لا الشرائح الكبيرة داخل الخليط.

يمكن تحميصه خفيفًا قبل الإضافة لنكهة أعمق، ويُفضّل الناعم لا الشرائح الكبيرة داخل الخليط. الزبادي: يعطي طراوة ويساعد البيكنج باودر على العمل، ويجب أن يكون في حرارة الغرفة.

يعطي طراوة ويساعد البيكنج باودر على العمل، ويجب أن يكون في حرارة الغرفة. البيكنج باودر: ملعقة صغيرة واحدة تكفي لهذه الكمية؛ الزيادة تسبب طعمًا مرًّا وانتفاخًا ثم هبوطًا.

ملعقة صغيرة واحدة تكفي لهذه الكمية؛ الزيادة تسبب طعمًا مرًّا وانتفاخًا ثم هبوطًا. الجفاف: إن خرجت الكيكة جافة فالسبب غالبًا قلة السائل أو قصر وقت الراحة أو طول مدة الخبز.

إن خرجت الكيكة جافة فالسبب غالبًا قلة السائل أو قصر وقت الراحة أو طول مدة الخبز. التقطيع: قطّعي الرواني وهو دافئ بعد صبّ القطر بدقائق، لا وهو ساخن جدًا فيتفتت.

اقتراحات للتنويع

إضافة بشر قشر البرتقال أو الليمون إلى الخليط لنكهة منعشة.

استبدال جزء من الزبادي بالقشطة أو اللبن الرايب لطراوة أكبر.

التقديم مع كوب شاي أو قهوة، أو مع ملعقة قشطة بجانب القطعة.

يُحفظ الرواني في وعاء مغلق في درجة حرارة الغرفة يومين أو ثلاثة، وتبقى رطوبته جيدة بفضل القطر.