الكشري هو الطبق الشعبي الأول في مصر، وسرّ نجاحه أنه يجمع بين الأرز والعدس والمكرونة والحمص ويعلوه البصل المقرمش والصلصة الحارة والدقة. ومن يبحث عن مكونات الكشري المصري الأصلي بالصلصة يجد أن الأمر لا يحتاج إلى مكونات نادرة، بل إلى ترتيب وصبر في تجهيز كل طبقة على حدة. هذا الدليل يشرح الطريقة بالتفصيل بكميات تكفي نحو ستة أشخاص.

طريقة التحضير خطوة بخطوة

سلق العدس: اغسل كوبًا من العدس الأسود (البني) وضعه في ماء يغطيه بمقدار إصبعين، واتركه على نار متوسطة نحو 20 دقيقة حتى ينضج ويظل متماسكًا دون أن يتفتت، ثم صفِّه وأضف ملحًا خفيفًا. تحمير البصل: قطّع أربع حبات كبيرة من البصل شرائح رفيعة جدًا، وقلّبها في زيت غزير على نار متوسطة حتى تتحول إلى اللون الذهبي الغامق. أخرجها على ورق مطبخ لتجف وتصبح مقرمشة، واحتفظ بجزء من زيت التحمير لاستخدامه في باقي الخطوات. إعداد الأرز: قلّب كوبين من الأرز المصري المغسول في ملعقتين كبيرتين من زيت البصل حتى يلمع، ثم أضف العدس المسلوق واسكب أربعة أكواب من الماء الساخن وملحًا، واتركه على نار هادئة مغطى حتى ينضج ويتفتح. سلق المكرونة: اسلق كوبين من المكرونة (عادةً الشعرية المحمّصة والمكرونة القصيرة الأنبوبية) في ماء مملح، وصفِّها قبل نضجها الكامل بدقيقة لتبقى متماسكة، ثم رشّها بقليل من الزيت لمنع الالتصاق. تجهيز الحمص: إن كنت تستخدم حمصًا جافًا فانقعه ليلة كاملة واسلقه حتى يلين، وإن كان معلبًا فصفِّه واشطفه وسخّنه قليلًا. إعداد الصلصة: سخّن ثلاث ملاعق كبيرة من زيت البصل، وأضف فصّين من الثوم المهروس حتى تفوح رائحته، ثم أضف ثلاثة أكواب من عصير الطماطم الطازج أو المصفّى، وملحًا وفلفلًا أسود وقليلًا من الكمون. اتركها تغلي على نار هادئة 15 دقيقة حتى تثخن قليلًا. إعداد الدقة: اهرس ثلاثة فصوص ثوم مع ملح، وأضف نصف كوب من الخل وربع كوب من الماء وملعقة صغيرة من الكمون، وامزجها جيدًا. يمكن إضافة قليل من الشطة لمن يحب الحرارة. التقديم: ضع الأرز بالعدس في الطبق، ثم المكرونة، ثم الحمص، واسكب الصلصة الساخنة، وانثر البصل المقرمش فوقها، وقدّم الدقة والشطة على الجانب.

المكونات الأساسية

المكوّن الكمية التقريبية أرز مصري كوبان عدس أسود كوب مكرونة (شعرية ومكرونة قصيرة) كوبان حمص كوب مسلوق بصل 4 حبات كبيرة عصير طماطم للصلصة 3 أكواب ثوم 5 فصوص تقريبًا خل وكمون وملح وفلفل أسود حسب الذوق

ملاحظات تضمن نجاح الطبق

زيت تحمير البصل هو سرّ النكهة المميزة، فلا تتخلص منه واستخدمه في الأرز والصلصة معًا.

لا تُفرط في الماء عند طهي الأرز، فالكشري الجيد حبّاته منفصلة وليست لزجة.

يمكن تقليل الزيت بتحمير البصل في الفرن أو القلاية الهوائية، لكن الطعم التقليدي يختلف قليلًا.

الصلصة الحارة تُحضَّر بإضافة الشطة المطحونة أو الفلفل الحار إلى الصلصة نفسها، ومن الأفضل تقديمها جانبًا ليتحكم كل شخص في درجة الحرارة.

يحتفظ البصل المقرمش بقرمشته إذا حُفظ في وعاء مفتوح بعيدًا عن البخار، ولا يوضع على الطبق إلا لحظة التقديم.

يمكن حفظ كل مكوّن منفصلًا في الثلاجة لمدة يومين، وإعادة التجميع عند الأكل، وهذا يحافظ على قوام الأرز والمكرونة.

أخطاء شائعة تجنّبها

سلق العدس أكثر من اللازم حتى يتحول إلى هريس يفسد قوام الأرز.

تحمير البصل على نار عالية، فيحترق من الخارج ويبقى طريًا من الداخل.

سكب الصلصة باردة على الطبق، فالصلصة الساخنة هي التي تُكمل نكهة الطبقات.

الاستغناء عن الدقة، فالخل والثوم هما ما يوازن ثقل النشويات في الطبق.

بهذه الخطوات تحصل على كشري بنكهة المحلات الشعبية في بيتك، ويمكنك تعديل الكميات بحسب عدد الأفراد ودرجة الحرارة التي تفضلها في الصلصة والدقة.