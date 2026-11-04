نفّذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، عمليات قصف وإحراق لمنازل في جنوبي لبنان، وألقى قنابل صوتية قرب مزارعين، بينما حلّقت طائرات مسيّرة إسرائيلية فوق بيروت ومناطق أخرى من البلاد.

حرق منازل في حداثا وقصف مدفعي في قضاءي بنت جبيل وصور

أُفيد بأن القوات الإسرائيلية أحرقت منازل في بلدة حداثا بقضاء بنت جبيل منذ صباح الأربعاء. ولم يُحدَّد عدد المنازل المحروقة، كما لم يتضح حتى الآن حجم الأضرار التي لحقت بها.

وفي القضاء نفسه، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة برعشيت. وطال القصف المدفعي كذلك بلدة المنصوري ووادي زبقين في قضاء صور. ولم ترد معلومات عن إصابات في أي من هذه المواقع.

قنابل صوتية قرب قاطفي الزيتون في كفرشوبا

في قضاء حاصبيا، ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنابل صوتية قرب مجموعة مزارعين كانوا يقطفون الزيتون. وقع الحادث في محيط مزرعة حلتا، عند أطراف بلدة كفرشوبا.

ولم تُسجَّل إصابات في الحادثة.

مسيّرات تحلّق فوق بيروت والزهراني والشوف

حلّقت مسيّرات إسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية، وفوق منطقة الزهراني جنوبي البلاد أيضًا. كما رُصد تحليق كثيف لمسيّرات في أجواء إقليم الخروب بقضاء الشوف في محافظة جبل لبنان.

اتفاق 26 يونيو لم يوقف الهجمات

وكانت بيروت وتل أبيب قد وقّعتا اتفاقًا بوساطة أمريكية في 26 يونيو. ويقضي الاتفاق بأن تنسحب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها على مراحل، على أن يتمركز الجيش اللبناني في تلك المناطق ويتسلّم زمام الأمن فيها.

غير أن إسرائيل تواصل، رغم هذا الاتفاق، تنفيذ هجمات وعمليات هدم وإحراق منازل في جنوبي لبنان.