قال مسرّب يُعرف باسم «Fixed Focus Digital» إن هاتف آيفون 18e المنتظر من آبل سيركّز أساسًا على ترقية المعالج، ولا يُتوقع أن يأتي بميزات جديدة كبيرة. ونشر المسرّب كلامه على منصة ويبو الصينية.

المعالج هو الترقية الوحيدة المؤكدة

أوضح المسرّب أن المعالج الجديد هو التحسين الوحيد الذي يستطيع تأكيده في الوقت الحالي. وبذلك خفّض سقف التوقعات بشأن حدوث تغييرات واسعة في الجهاز.

وزعم أيضًا أن آيفون 18 العادي وآيفون 18e سيتشاركان بعض عمليات التصنيع.

النتوء يعود إلى الواجهة

لفت المسرّب الانتباه إلى أن توقعه السابق بأن يحتفظ آيفون 17e بالنتوء (النوتش) تبيّن أنه صحيح. وكانت مصادر أخرى قد أصرّت حينها على أن الهاتف سيحصل على «الدينامك آيلاند».

وقد يوحي ذلك بأن آيفون 18e سيفتقر بدوره إلى هذه الميزة. غير أن المسرّب لم يقل ذلك صراحةً.

تقرير سابق يحدد المواصفات

جاء كلام «Fixed Focus Digital» بعد تقرير حديث لمسرّب آخر على ويبو يُعرف باسم «Digital Chat Station». وذكر هذا الأخير أن آيفون 18e سيأتي بمعالج A20، وبشاشة OLED قياسها 6.12 بوصة ومعدل تحديثها 60 هرتز.

وبحسب التقرير نفسه، سيحمل الهاتف كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل. وأشار إلى احتمال ترقية الكاميرا الأمامية.

ويُتوقع أن يشبه معالج A20 معالج A20 Pro الذي سيزوّد آيفون 18 برو وآيفون ديو. لكنه سيأتي بنواة رسوميات أقل بواحدة، كما كان الحال مع سابقه.

موعد الإطلاق في ربيع 2027

ويُنتظر أن تطلق آبل آيفون 18e مع آيفون 18 العادي وآيفون إير 2 في ربيع 2027.