أطلقت جوجل تحديثاً لتطبيق «خرائط جوجل» على نظام iOS يجعله يعمل بصورة أفضل مع هاتف «آيفون ديو»، فصار التطبيق يغطي الشاشتين الداخلية والخارجية للجهاز القابل للطي بدل أن يترك جزءاً منهما فارغاً.

التحديث متاح في «App Store» بالإصدار 26.44.4

يحمل التحديث الرقم 26.44.4 ويمكن تنزيله من متجر التطبيقات «App Store». ولم تُدرج جوجل في ملاحظات الإصدار أي تغيير يخص جهاز «ديو»، غير أن أثر التحسين يظهر بوضوح لمن يفتح التطبيق على الهاتف.

وكان الإصدار السابق 26.43.1 مهيّأً للجهاز جزئياً فقط. فقد ظهر فيه شريط أسود عمودي على الجانب الأيمن من الشاشتين الداخلية والخارجية، في الموضع الذي يشغله شريط الحالة الدائري.

الخريطة تمتد عبر الشاشة الداخلية كاملة

بعد التحديث اختفت المساحة غير المستغلة، وصارت الخريطة تمتد على عرض الشاشة الداخلية كله. ويظهر حقل البحث في الزاوية العلوية اليسرى منها.

وتتوزع عناصر الواجهة على جانبي الشاشة. فعلامات التبويب «استكشاف» و«أنت» و«ساهم» موجودة في لوحة على الجهة اليسرى، بينما تظهر أدوات التحكم بالخريطة على الجهة اليمنى.

تطبيقات أخرى سبقت إلى التكيّف مع الجهاز

تنضم «خرائط جوجل» بذلك إلى عدد متزايد من التطبيقات التي تتكيّف مع آيفون القابل للطي من آبل. فقد حصل تطبيق «زوم» وعدة تطبيقات من مايكروسوفت على تحسين لجهاز «ديو» في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وشملت تطبيقات مايكروسوفت المحسّنة «وورد» و«باوربوينت» و«إكسل» و«ون نوت».