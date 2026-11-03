بدأت سامسونج في أكتوبر طرح تحديث One UI 9 لهواتف سلسلة Galaxy S24، وجلب معه ميزات مستمدة من Galaxy S26، منها Call Brief وبطاقات Now Brief المخصصة وMy FanCam. غير أن عدة ميزات جيدة بقيت خارج التحديث، ولا تفسير واضحًا لغيابها.

ويرى الكاتب أن العتاد ليس السبب، لأن S24 يستخدم بعض هذه الأدوات بطرق أخرى.

ميزات الذكاء الاصطناعي والويب كام غائبة

تلخّص ميزة Notification highlights، وهي من ميزات Galaxy AI، الإشعارات وترفع الأهم منها إلى الأعلى، وتعمل كذلك داخل Now Brief. ولا تتوفر على S24، مع أنه يلخّص صفحات الويب في Browsing assist والملاحظات الطويلة في Note assist والتسجيلات في Voice Recorder.

أما مستخدمو S25 وS26 فيفعّلونها من الإعدادات > Galaxy AI > Notification highlights.

وفي الاتجاه نفسه، يعمل Galaxy S26 وأحدث هواتف سامسونج القابلة للطي ككاميرا ويب عند توصيلها بحاسوب عبر كابل USB، إذ يظهر خيار Webcam في قائمة USB. ولم تضف الشركة هذه الميزة إلى S24 Ultra، بينما يوفرها Google Pixel 6a، وهو هاتف اقتصادي بكاميرات أضعف، منذ 2023.

الكاميرا: قيود برمجية على عتاد قادر

أضافت سامسونج مع One UI 9 على S26 خيار Horizontal Lock، وهو يبقي الأفق مستويًا حتى 360 درجة باستخدام الجيروسكوب ومقياس التسارع. وحصلت سلسلة S25 على الخيار نفسه مع التحديث، أما S24 فلم تحصل عليه، ولا يقدّم فيه خيار Super Steady إلا التثبيت العادي.

ويلتقط S24 Ultra صور 12 و50 و200 ميجابكسل في تطبيق الكاميرا، لكن خيار 24 ميجابكسل غير متاح فيه. ومع ذلك فهو موجود في تطبيق Expert RAW على الهاتف نفسه، أي أن العتاد قادر على ذلك وأن سامسونج لم تضفه إلى تطبيق الكاميرا الرئيسي.

ويوفر وضع Pro video في S26 معدلات 25 و48 و50 و100 إطار في الثانية. في المقابل يقدّم Pro video في S24 Ultra المعدلات القياسية 24 و30 و60 و120 إطارًا في الثانية فقط، رغم أنه يسجل بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية. ويرى الكاتب أن غياب هذه المعدلات ليس خسارة كبيرة، فهي مهمة فقط لمن يصوّر للتلفزيون أو لجمهور في مناطق تعتمدها معيارًا.

ويصوّر وضع التسجيل المزدوج بكاميرتين في وقت واحد، ويمكن اختيار أي مزيج من الكاميرات الأمامية وفائقة الاتساع والواسعة والمقرّبة. وأضافت سامسونج مع One UI 9 على S26 تخطيطًا عموديًا يمنح كل كاميرا نصف الشاشة، وهو مفيد لفيديوهات Shorts وReels العمودية. ويحتفظ S24 Ultra بالنسخة الأصلية دون هذا التخطيط، رغم قدرة الهاتف على التسجيل المزدوج، فالمسألة تغيير برمجي بسيط.

الحصرية هي التفسير الأرجح

فعلت جوجل شيئًا مشابهًا مع Pixel 10 عند إطلاق Pixel 11، إذ أبقت Magic Capture وCamera Looks وInstant Night Sight حصرية للهواتف الجديدة. ويرجّح الكاتب أن السبب هو الحصرية، لإبقاء الأجهزة الأحدث متقدمة على الأقدم.

وينصح الكاتب مستخدمي S24 Ultra بعدم توقع هذه الميزات قريبًا، ويرجّح أن يزيد One UI 9.5 من نهج الحصرية.