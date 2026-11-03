بسكويت الشاي بالبرتقال من الوصفات البيتية التي تنجح من أول مرة، لأن مكوناته بسيطة ومتوفرة في أي مطبخ مصري، ونكهته الحمضية تناسب كوب الشاي بالنعناع أو الشاي باللبن. في هذا الدليل ستجد المقادير والطريقة والنصائح التي تضمن لك بسكويتاً هشاً برائحة برتقال واضحة.

طريقة التحضير

جهّزي البرتقال أولاً: اغسلي ثمرة برتقال كبيرة جيداً، ثم اخدشي قشرتها الخارجية الملونة فقط على المبشرة الناعمة، وتجنبي الطبقة البيضاء لأنها مُرّة. ثم اعصري الثمرة واحتفظي بملعقتين كبيرتين من العصير. اخفقي الزبدة والسكر: في وعاء كبير ضعي 125 جراماً من الزبدة أو السمن الطري في درجة حرارة الغرفة مع نصف كوب من السكر الناعم، واخفقيهما نحو ثلاث دقائق حتى يصبح الخليط فاتح اللون وكريمياً. أضيفي البيضة والنكهة: أضيفي بيضة واحدة وملعقة صغيرة من الفانيليا وقشر البرتقال المبشور، وقلّبي حتى يتجانس الخليط. اخلطي الجاف: اخلطي كوبين من الدقيق الأبيض مع نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة ملح، ثم اغربليه فوق الخليط على دفعتين. اعجني برفق: أضيفي عصير البرتقال تدريجياً مع العجن الخفيف حتى تتماسك العجينة. لا تبالغي في العجن حتى لا يصبح البسكويت قاسياً. إن كانت لزجة أضيفي القليل من الدقيق، وإن كانت جافة أضيفي نقطة من العصير. ارتّحي العجينة: لفّي العجينة بغلاف بلاستيكي وضعيها في الثلاجة نحو 30 دقيقة، فهذا يسهّل فردها ويمنع انتشار البسكويت في الفرن. شكّلي القطع: افردي العجينة على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق بسمك نحو نصف سنتيمتر، وقطّعيها بقالب دائري أو بحافة كوب، ورتّبيها في صينية مبطنة بورق الزبدة مع ترك مسافة بسيطة بين القطع. اخبزي: في فرن متوسط الحرارة (نحو 170 درجة مئوية) اخبزي البسكويت من 12 إلى 15 دقيقة، حتى تأخذ الحواف لوناً ذهبياً خفيفاً. اتركيه في الصينية خمس دقائق ثم انقليه إلى شبكة ليبرد تماماً فيتحمّر قوامه ويصير مقرمشاً.

المكونات في نظرة سريعة

المكوّن الكمية دقيق أبيض كوبان زبدة أو سمن نباتي طري 125 جراماً سكر ناعم نصف كوب بيضة واحدة قشر برتقال مبشور قشر ثمرة كبيرة عصير برتقال ملعقتان كبيرتان بيكنج باودر نصف ملعقة صغيرة فانيليا وملح ملعقة صغيرة ورشة

ملاحظات تضمن النجاح

الزبدة الطرية تعطي نكهة أغنى، أما السمن النباتي فيعطي قواماً أكثر هشاشة، ويمكنك المزج بينهما بالتساوي.

بشر القشر مباشرة قبل الاستخدام لأن زيوته العطرية تتطاير بسرعة.

تختلف الأفران في قوتها، فراقبي البسكويت من الدقيقة العاشرة، فالزيادة القليلة في الخَبز تجعله داكناً ومُرّاً.

لتزيين أنيق يمكنك غمس نصف القطعة في شوكولاتة مذابة، أو رشّها بالسكر البودرة بعد أن تبرد.

إن أردت نكهة أقوى أضيفي ملعقة صغيرة من ماء الزهر أو قليلاً من الزنجبيل المطحون.

التخزين

بعد أن يبرد البسكويت تماماً احفظيه في علبة محكمة الإغلاق بعيداً عن الرطوبة، فيبقى مقرمشاً عدة أيام. ويمكن تجميد العجينة غير المخبوزة ملفوفة جيداً، ثم تركها تلين قليلاً في الثلاجة قبل فردها وخبزها عند الحاجة.