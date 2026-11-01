خصّص المخرج الأميركي جيريمي سولنييه كلمته في عرض أُقيم في لوس أنجلوس يوم الجمعة، احتفاءً بمرور عشر سنوات على فيلم «Green Room»، لتكريم الممثل باتريك ستيوارت الذي توفي عن 86 عامًا، مؤكدًا أن مشاركته أنقذت الفيلم من التوقف.

مخرج جاء للترويج لفيلم آخر فاختار الحديث عن ستيوارت

نُشر مقطع مصوّر من الكلمة على حساب «Film Updates» في منصة «إكس». وقال سولنييه إنه جاء في الأصل ليروّج لفيلمه «Slayground»، لكنه فضّل أن يخصّص وقته للاحتفاء بستيوارت.

وأعرب المخرج عن حزنه لفقدان الممثل البريطاني، وذكر أن ستيوارت لم يكن مضطرًا إلى قبول المشاركة في الفيلم، فقد كانت أمامه خيارات أخرى.

إنتاج بلغ «نقطة اللاعودة» بلا ممثل للدور المحوري

روى سولنييه أن الإنتاج كان قد وصل إلى «نقطة اللاعودة»، وأن بناء الديكورات كان جاريًا. غير أن دور «دارسي بانكر»، وهو الشخصية المحورية في العمل، لم يكن قد أُسند إلى أحد بعد.

وقال إن المشروع كان قريبًا من التوقف. ثم أبدى ستيوارت اهتمامًا به على نحو مفاجئ، فتحدث المخرج معه هاتفيًا بعد نحو أسبوع. وأضاف أنه غادر موقع التصوير في تلك الفترة وهو يظن أنه قد يضطر إلى تفكيك الديكورات وإيقاف الفيلم.

وبحسب سولنييه، فإن موافقة ستيوارت أنقذت الفيلم، إذ حصل على الضوء الأخضر فورًا. وشكر الممثل على مجازفته، قائلًا إنه سبب استمراره في صناعة الأفلام.

طلب بكلمة نابية كشف انسجام الممثل مع الفيلم

وصف المخرج، وهو أيضًا صاحب فيلم «Rebel Ridge»، ستيوارت بأنه رجل لطيف ومهذب، وقائد كريم لفريق التمثيل كله.

وروى أن ستيوارت طلب ذات يوم إضافة شيء إلى أحد المشاهد، وهو أن يقول كلمة نابية واحدة أثناء مرور الكاميرا. ووافق سولنييه على الطلب، وقال إنه أدرك حينها أن الممثل منسجم تمامًا مع الفيلم وأسلوبه ونواياه، ومع رؤيته كمخرج.

وفاة في منزله بلوس أنجلوس وسيل من النعي

توفي ستيوارت يوم الأربعاء في منزله في لوس أنجلوس. وأعلنت كيلي بوش نوفاك، المتحدثة باسمه منذ سنوات طويلة، أنه رحل بعد رحلة قصيرة مع مرض ألزهايمر وخرف أجسام ليوي.

وتلقّى الممثل عقب وفاته سيلًا من التكريمات من زملائه السابقين ومشاهير هوليوود. ومن بين من نعوه إيان ماكيلين وكيفن فايغي وويليام شاتنر وسيث ماكفارلين وهيو جاكمان ومينيم درايفر وريبيكا رومين وهالي بيري وجيمس مارسدن.