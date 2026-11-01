لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 24 آخرون في حادث تصادم وقع يوم السبت 31 أكتوبر 2026 في محافظة الجيزة، جنوب غرب القاهرة، بحسب حصيلة مبدئية.

ميكروباص وتريلا عند تقاطع الطريق الأوسطي

اصطدمت حافلة صغيرة لنقل الركاب (ميكروباص) بشاحنة لنقل البضائع (تريلا) عند تقاطع الطريق الأوسطي مع طريق الضبعة. وأصدرت وزارة الصحة والسكان بيانًا بشأن الحادث.

ولم يتضمن ما أُعلن حتى الآن تفاصيل أخرى عن ملابسات التصادم.

20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث

دفعت هيئة الإسعاف المصرية بـ20 سيارة إسعاف إلى المكان، ونُقل المصابون إلى المستشفيات القريبة من الموقع.

وتبيّن أن حالة 10 من المصابين غير مستقرة. أما المصابون الـ14 الآخرون فتتراوح إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة.

وزير الصحة يوجّه برفع الاستعداد

تابع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار تداعيات الحادث، ووجّه برفع حالة الاستعداد في المستشفيات القريبة من منطقة وقوعه.

وطلب الوزير تسخير كل الإمكانيات، وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات اللازمة لعلاج المصابين.

5829 قتيلًا في حوادث الطرق خلال 2025

وكان عدد قتلى حوادث الطرق في مصر قد بلغ 5829 شخصًا خلال عام 2025، وفق رقم صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.