دافع المخرج تايكا وايتيتي، عبر حسابه على إنستجرام، عن فيلمه الأحدث «كلارا والشمس»، بعدما قوبل بمراجعات نقدية سيئة وإيرادات ضعيفة في شباك التذاكر خلال عطلة الأسبوع الماضي.

منشور على إنستجرام يضع تقييم الجمهور في مواجهة النقاد

نشر وايتيتي ملصق الفيلم وإلى جانبه نسبة رضا الجمهور على موقع «روتن توميتوز»، وهي 78%. في المقابل، لا تتجاوز نسبة تقييم النقاد للفيلم على الموقع نفسه 28%، وهي الأدنى بين جميع أفلام المخرج.

وقال في تعليقه إنه لم يقرأ مراجعة لأي عمل يخصه أو يخص أقرانه منذ نحو 15 عامًا، لكنه يصغي إلى الناس.

دعوة بمناسبة الهالوين وهجوم على النقاد

وجّه وايتيتي، بمناسبة الهالوين، دعوة إلى تذكّر «الأرواح الضائعة الحزينة» التي لم تحقق حلم أن تصبح فنانة، فتحولت إلى ناقدة. وأضاف أن هؤلاء أنفسهم كرهوا فيلمه «جوجو رابيت»، ووصفهم بأنهم غير ذوي صلة ومنفصلون عن الواقع وعفا عليهم الزمن.

أما بعض المراجعات التي تناولت «كلارا والشمس»، فقد وصفته بأنه «كارثي»، ورأت فيه كوميديا متكلفة وحالمة «مدمّرة».

إيرادات متواضعة وتقليص دور العرض

عُرض الفيلم في دور السينما في عطلة الأسبوع الماضي، واحتل المرتبة 15 في قائمة الإيرادات، إذ جمع 720 ألف دولار من 880 دار عرض. وبعد المراجعات السلبية، قلّصت شركة سوني عدد الدور التي تعرضه.

الفيلم مقتبس من رواية كازو إيشيغورو الصادرة عام 2021. وتدور أحداثه في مستقبل بائس، حيث يحاول روبوت رفيق عفا عليه الزمن، تؤدي دوره جينا أورتيغا، بناء رابطة مع مالكته الجديدة، وهي فتاة مريضة اسمها جوسي.

أورتيغا لا تتابع المراجعات ولا الأرقام

جينا أورتيغا، بطلة الفيلم التي تجسد شخصية الروبوت كلارا، قالت في مقابلة مع مجلة «فوغ» إنها لا تقرأ مراجعات أفلامها، لأن ذلك قد يدخلها في حالة ذهان.

وأضافت أنها لا تتابع أرقام الإيرادات التي يرسلها إليها فريقها، لأنها لا تريد أن يتحول الأمر إلى مسألة أرقام.