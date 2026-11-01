تعادل أستون فيلا مع ضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجّل حارس الفريق المضيف زيون سوزوكي هدفًا عكسيًا منح الزوار نقطة كانت بعيدة عنهم. وحرم هذا التعادل فريق المدرب أوناي إيمري من فوزه الخامس في ست مباريات.

كان الفوز سيعيد فيلا إلى الثلث الأول من الجدول، ويمنحه فرصة للصعود إلى المركز السابع.

جاكسون يفتتح التسجيل وماكغين يهدر ركلة جزاء

افتتح نيكولاس جاكسون التسجيل في الدقيقة 39 بهدفه الثامن هذا الموسم، وهو الخامس له في آخر خمس مباريات بالدوري. جاءته تمريرة بينية من يوهان مانزامبي، فراوغ تيموثي كاستاني وديفيد أفنغروبر ثم سدّد في المرمى. وكان فيلا قد تعاقد مع المهاجم مقابل 65 مليون جنيه إسترليني.

أهدر جون ماكغين أول ركلة جزاء ينفذها مع النادي، دون احتساب ركلات الترجيح، إذ ارتطمت كرته بالعارضة. واحتُسبت الركلة بعد تقدير متأخر بأن ساندر بيرغه لمس الكرة بيده إثر رأسية من ليون غوريتسكا.

أخطاء سوزوكي في الشوط الثاني

استحوذ فولهام على الكرة كثيرًا، وأنقذ سوزوكي بأطراف أصابعه تسديدة لأوسكار بوب. وفي الشوط الثاني، عرض أنتوني روبنسون كرة عرضية رائعة من الجهة اليسرى، أنهاها سوزوكي وغونزالو غارسيا بتبادل اللمسات قبل أن تخرج ضربة مرمى.

بعد ركنية لأليكس إيوبي، حوّل كاستاني الكرة برأسه ولمسها غارسيا وشيا تشارلز قبل أن تستقر فوق سقف الشباك. ثم جاءت ركنية أخرى لإيوبي، فأنقذ سوزوكي رأسية منه، لكنه أسقط الكرة داخل خط المرمى بلا ضغط من أحد، فتعادل فولهام.

حصد فولهام سبع نقاط من آخر تسع، بعد فوزين متتاليين في الدوري قبل هذه المباراة. أما فيلا فيزور برشلونة يوم الثلاثاء، ثم يواجه مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل.

جمهور فيلا يساند إيمري وأزمة كاراغر

هتف جمهور فيلا بصوت عالٍ لفريقه ولمدربه طوال المباراة. وغنّت مدرجة هولتي إند دعمًا لإيمري بعد لحظات من وقوف الملعب كله دقيقة تحية في ذكرى يوم الذكرى.

وكان جيمي كاراغر قد قال إن على إيمري أن يرغب في تدريب مانشستر يونايتد إذا أُقيل مايكل كاريك. وغضب الجمهور من كلامه، فردّ بعبارة نابية طلب فيها منه الصمت، ثم اعترف بأن كلماته كانت «متسرعة وخاطئة».

وأصدر ناصف ساويرس، رئيس فيلا، بيانًا وعد فيه بالبدء بإجراءات قانونية، يُرجَّح أنها بتهمة التشهير. وقال إن القائمين على النادي لا يستطيعون الوقوف مكتوفي الأيدي بينما تُوجَّه إلى الجماهير تلك الكلمة النابية. وانقسم الجمهور بين من رأى أن ساويرس بالغ في ردّ فعله على محلل يسعى إلى جذب النقرات، ومن رأى أن النادي يدافع عن نفسه.

موسم فيلا تحت قيادة إيمري

غادر فيلا الصيف الماضي أولي واتكينز ومورغان روجرز وإيمي مارتينيس بعد الفوز بالدوري الأوروبي. وتأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا مرتين في ثلاثة أعوام تحت قيادة إيمري، الذي سبق أن درّب أرسنال وباريس سان جيرمان.

ويبدأ فيلا مواسمه ببطء، إذ فاز بمباراتين فقط من آخر 12 مباراة له في الدوري خلال أغسطس وسبتمبر. في المقابل، فاز بثماني مباريات من أصل عشر سابقة في الدوري خلال أكتوبر ونوفمبر.