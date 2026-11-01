انتزع البريطاني لويس هاميلتون المركز الأول في تصفيات جائزة المكسيك الكبرى في مكسيكو سيتي، مسجلاً أول بول في مسيرته مع فيراري، وأول بول له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

فارق 0.009 ثانية يحسم الصدارة

تفوق هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، على جورج راسل سائق مرسيدس بفارق 0.009 ثانية فقط. وبذلك احتل الاثنان الصف الأول من خط الانطلاق.

خرج السائقان مبكراً في محاولتيهما الأولى، ثم راقبا منافسيهما وهم يخفقون في تجاوز زمنيهما. كان شارل لوكلير، زميل هاميلتون في فيراري، أول من سجّل زمنه، وتخلف عن البريطاني بـ0.119 ثانية.

أما ماكس فيرستابن من ريد بول فكان الأسرع بعد القطاعين الأولين، وبدا في طريقه لانتزاع البول. غير أنه أقفل عجلاته عند المنعطف الدبوسي في المقطع المحاذي للاستاد، فأفسد لفّته.

أرقام تاريخية لهاميلتون

هذا أول بول لهاميلتون منذ جائزة المجر الكبرى 2023، أي قبل ثلاث سنوات وثلاثة أشهر. وهو البول رقم 105 في مسيرته.

وبات السائق البريطاني أكبر من ينال البول منذ ماريو أندريتي مع فيراري في جائزة إيطاليا الكبرى 1982.

أنتونيلي يبحث عن اللقب من الصف الثاني

يمثل هاميلتون وراسل السائقين اللذين قد يمنعان كيمي أنتونيلي من حسم لقب بطولة العالم يوم الأحد. وحلّ أنتونيلي خامساً في التصفيات خلف لوكلير وفيرستابن، ولم يكن قريباً من الزمن المطلوب في أي لحظة من لفّته.

غير أنه سينطلق من المركز الرابع، بعدما فُرضت على فيرستابن عقوبة التراجع مركزاً واحداً.

ولا يمكن منع الإيطالي من حسم اللقب إلا في حالتين: أن يفوز راسل وينهي أنتونيلي السباق خارج المراكز التسعة الأولى، أو أن يفوز هاميلتون ويخرج أنتونيلي من النقاط.

هاميلتون: عاجز عن الكلام

قال هاميلتون إنه عاجز عن الكلام من شدة الفرحة. وأوضح أن عطلاً في المحرك وقع يوم السبت وضع الفريق في موقف صعب، ومنعه من إجراء محاولة طويلة.

وأضاف أن الفريق أجاد في ضبط إعدادات السيارة، وأن الحصول على البول في مكسيكو سيتي شعور مميز. وذكّر بأنها بولته الأولى مع فيراري والخامسة بعد المئة في مسيرته، مشيراً إلى أن الرقم يعجبه.