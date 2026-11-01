يبحث كثير من الشباب وأولياء الأمور في مصر عن التخصصات الطبية والعسكرية المتاحة في الكليات الحربية، وغالبًا ما يختلط عليهم الأمر بين الكليات العسكرية المتنوعة. يوضح هذا الدليل الصورة العامة كما هي مستقرة منذ سنوات، مع التنبيه إلى أن الشروط التفصيلية والأعداد والمواعيد تُعلن دائمًا من الجهة المختصة وعلى بوابتها الرسمية، فلا تعتمد على ما يُتداول في المنتديات أو مواقع التواصل.

الفرق بين الكلية الحربية والكليات العسكرية الأخرى

الكلية الحربية هي المصدر الرئيسي لضباط الأسلحة القتالية، مثل المشاة والمدرعات والمدفعية والدفاع الجوي والمهندسين العسكريين والإشارة، وغيرها من الأسلحة والتخصصات. أما الدراسة الطبية فلا تتم داخل الكلية الحربية نفسها، بل في كلية مستقلة تتبع المؤسسة العسكرية. فمن يريد دراسة الطب لا يتقدم إلى الكلية الحربية بل إلى الكلية المخصصة للطب، ومن يريد الحياة القتالية يتقدم إلى الكلية الحربية. وهذا أول ما ينبغي فهمه قبل أي خطوة.

التخصصات الطبية العسكرية

تشمل المسارات الطبية دراسة الطب البشري، وكذلك مسارات أخرى مرتبطة بالمجال الصحي مثل طب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلاج الطبيعي، وذلك عبر كليات ومعاهد تتبع المؤسسة العسكرية. ويتخرج الطالب بعد مدة الدراسة المقررة برتبة عسكرية ويعمل في المستشفيات العسكرية أو الوحدات الطبية، ويمكنه لاحقًا أن يتخصص في فروع الطب المختلفة ضمن منظومة الخدمات الطبية العسكرية. أما الأعداد المقبولة في كل مسار فتُحدَّد سنويًا وتُعلن رسميًا.

التخصصات الهندسية والفنية

تتيح المؤسسة العسكرية مسارات هندسية وفنية متعددة، منها الكليات والمعاهد الفنية العسكرية التي تُخرّج مهندسين وفنيين في مجالات الإلكترونيات والاتصالات والميكانيكا والمركبات وغيرها. وهي مناسبة لمن يميل إلى الجانب التقني أكثر من الجانب القتالي المباشر، ويلتحق بها الطلاب بحسب مجموعهم في الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية وفق ما يُعلن.

الأسلحة والتخصصات القتالية

بعد القبول في الكلية الحربية يُوزَّع الطالب على الأسلحة بحسب نتائجه ورغبته واحتياج القوات المسلحة، ولا يختار بحرية مطلقة. ومن أبرز هذه الأسلحة:

المشاة والمدرعات والمدفعية.

الدفاع الجوي والإشارة.

المهندسون العسكريون والحرب الكيميائية.

أسلحة الدعم والإمداد والنقل.

شروط القبول العامة

تدور الشروط في العادة حول الجنسية المصرية، وحسن السمعة، وسلامة الحالة الصحية واللياقة البدنية، والسن المحددة للقبول، والحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها بالمجموع المطلوب، إضافة إلى خلو الملف من السوابق. وتُجرى بعد التقديم الكشوف الطبية واختبارات اللياقة والمقابلات الشخصية. وتفاصيل كل شرط ونسبه تُعلن في بوابة القبول الرسمية، ولا يصح الجزم بها من مصادر غير رسمية.

خطوات التقديم الصحيحة

تابع الإعلان الرسمي عن فتح باب التقديم من الجهة المختصة. سجّل بياناتك عبر المنصة الرسمية وحدها، وتجنب أي وسيط يعدك بالقبول. جهّز الأوراق المطلوبة كما وردت في الإعلان. استعد للكشف الطبي واختبارات اللياقة قبل موعدها بوقت كافٍ. التزم بتعليمات المقابلة الشخصية وبمواعيد استدعائك.

نصائح قبل أن تقرر

اختر المسار الذي يناسب ميولك وقدراتك، فالحياة العسكرية انضباط والتزام طويل الأمد وليست مجرد دراسة جامعية. وتحدّث مع من سبقك من الخريجين إن أمكن، وراجع الإعلان الرسمي كل عام لأن الأعداد والتفاصيل قد تتغير، واحذر الإعلانات المضللة التي تروّج لمعرفة أشخاص أو لقبول مضمون.