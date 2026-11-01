حقق توتنهام هوتسبير فوزه الثالث تواليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تغلب على ضيفه كريستال بالاس 2-0 يوم السبت، في الجولة التاسعة من المسابقة.

طرد مبكر يغيّر مسار اللقاء

لم تمضِ 12 دقيقة حتى وجد كريستال بالاس نفسه منقوصًا، إذ طُرد مهاجمه الفرنسي جان فيليب ماتيتا ببطاقة حمراء. وجاء القرار بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد لتدخله على ساق الهولندي جان بول فان هيك.

أكمل الضيوف المباراة بعشرة لاعبين، وتراجعوا للدفاع معظم الوقت، فيما بقيت هجماتهم نادرة.

غراي يفتتح وفان هيك يحسم

افتتح توتنهام التسجيل في الدقيقة 25 عن طريق آرش غراي، الذي سدد رأسية في الزاوية البعيدة إثر عرضية أرسلها الغاني محمد قدوس من ركلة ركنية. ولم يتمكن حارس كريستال بالاس دين هندرسون من التصدي للكرة.

وقبل نهاية الشوط الأول، مرّت رأسية دومينيك سولانكي فوق العارضة. كما تصدى هندرسون بسهولة لتسديدة بعيدة من الاسكتلندي أندي روبرتسون.

وفي الشوط الثاني، أنقذ هندرسون مرماه من تسديدة قوية لسولانكي. أما كريستال بالاس فلم يصنع سوى محاولة واحدة واعدة عبر دوايت ماكنيل، أوقفها دفاع توتنهام.

وفي الدقيقة 73 سجل فان هيك الهدف الثاني. ارتقى الهولندي لرأسية من مسافة قريبة تصدى لها هندرسون وارتدت من العارضة، فتابع الكرة المرتدة برأسية ثانية في الشباك، ليؤكد فوز فريقه.

تقدم في الترتيب وبالاس في المنطقة الساخنة

جاء هذا الفوز بعد انتصارين سابقين لتوتنهام، الأول على كوفنتري سيتي 3-1 والثاني على تشيلسي 2-0. ورفع الفريق رصيده بذلك إلى 12 نقطة، وتقدم مؤقتًا إلى المركز الثامن.

في المقابل، بقي رصيد كريستال بالاس عند 7 نقاط، ليظل في المركز الثامن عشر.