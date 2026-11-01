حقق الريان فوزاً كبيراً على الأهلي بنتيجة 106-85، فيما تغلّب نادي قطر على الغرافة 97-84 بعد وقت إضافي، في مباراتين أُقيمتا مساء 31 أكتوبر في الدوحة ضمن دوري كرة السلة القطري للرجال لموسم 2026-2027.

الريان يحسم مواجهة الأهلي في صالة الغرافة الرياضي

تقدّم الريان في كل أرباع المباراة التي احتضنتها صالة الغرافة الرياضي. جاءت النتائج 25-17 في الربع الأول، و27-27 في الثاني، و32-15 في الثالث، و22-26 في الأخير.

وبرز عبدالله ياسين موسى بتسجيله 23 نقطة، وهو أعلى رصيد في اللقاء. وفي المقابل، كان حمزة محمد العطار الأكثر تسجيلاً في صفوف الأهلي بـ22 نقطة.

وبهذا الفوز رفع الريان رصيده إلى 5 نقاط من 3 مباريات، ليتساوى مع الأهلي الذي خاض 4 مباريات.

يانيتش يقود نادي قطر إلى الفوز على الغرافة

احتاج نادي قطر إلى وقت إضافي لحسم مواجهته أمام الغرافة، بعدما انتهت الأرباع الأربعة الأصلية بنتائج 24-13 و19-20 و18-21 و20-27. وجاءت الفترة الإضافية لصالح قطر بنتيجة 16-3، وهي التي رجّحت كفة الفوز.

وكان ديجان يانيتش أبرز لاعبي الفريق، إذ سجل 30 نقطة، وهي الأعلى في المباراة، وأضاف إليها 12 متابعة و7 تمريرات حاسمة.

أما في الغرافة، فتصدّر جيفون جوزيف ماكورميك قائمة المسجلين بـ24 نقطة، مع 11 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وارتفع رصيد نادي قطر إلى 4 نقاط من 3 مباريات، بينما وصل رصيد الغرافة إلى 6 نقاط من 4 مباريات.

مباراتان مؤجلتان في الأفق

تشهد صالة الاتحاد يوم الأحد مباراة السد والعربي، وهي مؤجلة من الجولة الثالثة.

ويلتقي نادي قطر مع الأهلي يوم الاثنين في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية.