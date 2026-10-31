قال مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، السبت 31 أكتوبر 2026، إنه يجمع صوراً لمدربي فرق يخرجون عن مناطقهم الفنية، وذلك بعد تلقيه بطاقته الصفراء الثانية هذا الموسم لمغادرته منطقته خلال فوز فريقه 2-0 على إيفرتون السبت الماضي.

أرتيتا: ما أجمعه مخزن ضخم من الصور

لم يستخدم أرتيتا كلمة «دوسيه»، بل وصف ما يجمعه بأنه مخزن ضخم من الصور. وقال إن هناك مدربين لديهم رقم قياسي في الدوري بخروجهم عن خط التماس 36 مرة في 10 دقائق دون بطاقات صفراء.

أضاف أنه يجمع كل ذلك ليتمكن من القول إنه ليس صاحب الرقم القياسي بعد. وأوضح أنه في حال تطبيق ذلك فسيكون 36 بطاقة صفراء في 10 دقائق للمدربين.

وقال الحكم السابق غراهام سكوت إن أرتيتا غادر منطقته الفنية 44 مرة قبل أن يُنذر.

سابقة رايس وذاكرة باكلي وفورونوف

لم يُعاقب ديكلان رايس على ركله ماليك يالكوييه بعيداً عن الكرة في مباراة برايتون. وقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 1939 ادّعى الرائد فرانك باكلي مدرب وولفرهامبتون أنه حقن لاعبيه بإفرازات حيوانية.

بدأ الجراح الفرنسي سيرج فورونوف زرع أنسجة من خصى القرود في خصى بشر كعلاج ضد الشيخوخة. وكان يُعتقد على نطاق واسع أن باكلي يستخدم علاج غدد القرود، لكنه على الأرجح لم يعطِ لاعبيه أكثر من فيتامينات.

وفاز بورتسموث 4-1 على وولفرهامبتون في نهائي 1939 رغم أنه أنهى الدوري متأخراً 15 مركزاً عن وولفرهامبتون.

منشورات هيريرا وأساليب مورينيو

قبل مباراة إنتر وليفربول في إياب نصف نهائي كأس أوروبا 1965 وزّع مدرب إنتر هيلينيو هيريرا 100 ألف منشور. زعمت المنشورات أن جماهير ليفربول غنّت «اذهبوا إلى دياركم أيها الإيطاليون» على لحن «سانتا لوتشيا» في نهاية مباراة الذهاب في أنفيلد.

وقالت المنشورات إن الأغنية كانت تهدف إلى السخرية من الإيطاليين وجعلهم يشعرون بأنهم مجرد عازفي مندولين رخيصين. وخسر ليفربول 3-0 وخرج بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

كان أليكس فيرغسون بارعاً في هذه الأساليب. وأقرّ جوزيه مورينيو علناً بأن المباراة التالية تبدأ في المؤتمر الصحفي بعد المباراة السابقة، وكثيراً ما تجاوز حدود اللياقة المهنية. وأرتيتا ليس في مستوى مورينيو على الأقل حتى الآن.

دفاع عن داومان وضغط أرسنال

الثلاثاء دافع بعضهم عن ماكس داومان بعد طرده لدفعه ركبته نحو صدر هاريسون نيل. وبدا أرتيتا نفسه غاضباً من تصرف اللاعب البالغ 16 عاماً.

كانت الحجة أن كول بالمر لم يُطرد مباشرة لردّه على ماتيوس فيرنانديز في خسارة تشيلسي أمام توتنهام السبت. وفي موسم 2024-25 تعطّل مسعى أرسنال للقب بسبب سوء انضباطه في بداية الموسم.

وكل بطاقة حمراء تلقاها أرسنال قوبلت بالشكوى من أن الجميع يضطهدهم بدلاً من إظهار صلابة الأبطال.