مساء السبت 31 تشرين الأول، صعّد الجيش الإسرائيلي هجماته على مناطق جنوب لبنان، فنفّذ سلسلة غارات جوية وقصفاً مدفعياً طال محيط بلدة المنصوري وواديَي السلوقي والحجير، إلى جانب تفجيرات ضخمة في أربع بلدات وشقّ طرق في الجبال والأودية.

غارات على المنصوري وطريقها العام

أفاد مصدر أمني لبناني بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف حي المقصبة الواقع أسفل بلدة المنصوري. كما شنّ الطيران غارة ثانية على البلدة ذاتها.

وفي غارة أخرى، استُهدف الطريق العام الذي يصل المنصوري بالعامرية، وذلك قبل حاجز الجيش من جهة المنصوري.

قصف مدفعي على واديَي السلوقي والحجير

تعرّض وادي السلوقي، الواقع في المنطقة الفاصلة بين شقرا والمجدل، لقصف مدفعي إسرائيلي. وبالتوقيت ذاته، تعرّض وادي الحجير لقصف مدفعي مماثل.

تفجيرات كبيرة في أربع بلدات

قام الجيش الإسرائيلي بتفجيرات كبيرة في مدينة الخيام، وطالت التفجيرات أيضاً بلدة كونين.

وفي السياق نفسه، نفّذ تفجيرات كبيرة في بلدتي برعشيت وكفرتبنيت.

طرق مستحدثة تربط مراكز عسكرية

أنشأ الجيش الإسرائيلي عدداً من الطرق في الجبال والأودية ضمن القطاعين الغربي والأوسط، وهذه الطرق تصل بين مراكزه العسكرية التي أقامها عقب احتلاله جنوب لبنان.