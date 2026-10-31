تقدّم توتنهام هوتسبير على كريستال بالاس بهدف دون رد بعد الشوط الأول من ديربي لندن الذي أُقيم اليوم السبت 31 أكتوبر 2026 على ملعب توتنهام، في مباراة لعبها الضيوف بعشرة لاعبين منذ وقت مبكر بعد طرد مهاجمهم جان فيليب ماتيتا.

طرد مباشر لماتيتا في الشوط الأول

ارتكب ماتيتا تدخلاً عنيفاً ومتأخراً على مدافع توتنهام ميكي فان دي فين، وأصاب مؤخرة كعبه عند وتر أخيل. لم يتردد الحكم في إشهار البطاقة الحمراء المباشرة.

بعد الطرد، بقي أمام بالاس أكثر من 70 دقيقة من المباراة بعشرة لاعبين. وهذه أول بطاقة حمراء يتلقاها ماتيتا مع النادي.

ماكنالتي: «غباء متهور» يحرج ساج

وصف فيل ماكنالتي، كبير كتّاب كرة القدم في بي بي سي سبورت، تصرف المهاجم بأنه «غباء متهور». وقال إن التدخل يستحق البطاقة الحمراء بلا شك، وإنه لم يكن له داعٍ.

وأضاف أن مدرب بالاس بيير ساج كان بحاجة إلى كل لاعبيه في هذه المباراة، لكن مهاجمه خذله بشدة. وأشار إلى أن منصب ساج مهدد أصلاً بسبب تراجع النتائج، ما يضاعف أثر ما فعله ماتيتا.

غراي يسجّل برأسية من ركنية قدوس

افتتح أرتشي غراي التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 25 برأسية. جاء الهدف من ركنية متقنة نفّذها محمد قدوس باتجاه القائم البعيد، وكان غراي حراً تماماً من الرقابة في دفاع بالاس. وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 1-0.

توتنهام يبحث عن فوزه الثالث تواليًا

بدأ توتنهام موسم 26/27 بصعوبة، رغم إنفاق كبير في الصيف لإعادة بناء خط الوسط، ومن صفقاته ساندرو تونالي وماتيوس فرناندش. وضمّ المدرب روبرتو دي زيربي كذلك مدافع برايتون يان بول فان هيكه بمبلغ كبير.

وعزّز الفريق دفاعه بصفقتين مجانيتين، هما أندي روبرتسون القادم من ليفربول وماركوس سينيسي. وظل محللون ومدربون، بينهم أوناي إيمري، على قناعة بأن فريق دي زيربي سيبدأ الفوز قريباً.

وبالفعل فاز توتنهام على كوفنتري، ثم على تشيلسي 2-0 في ستامفورد بريدج الأسبوع الماضي. ويبعد الفريق الآن 45 دقيقة عن تحقيق فوزه الثالث على التوالي.