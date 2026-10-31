قال مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو في مؤتمره الصحفي يوم السبت، قبل مواجهة راسينغ سانتاندير في الدوري الإسباني المقررة يوم الأحد، إن التزام الصمت هو في كثير من الأحيان أفضل ما يمكن فعله، وذلك ردًا على سؤال عن الغضب الذي أثارته تصريحات كيليان مبابي بشأن زعيم الصين الراحل ماو تسي تونغ.

مورينيو يصف سلوك مبابي بالمسؤول

اعتبر مورينيو أن الإساءة إلى الآخرين من «مخاطر عالم اليوم». وأضاف أن مبابي تصرف بمسؤولية كبيرة وأظهر «رقيًا حقيقيًا» حين سارع إلى الاعتذار.

وأكد المدرب أنه رأى اللاعب يتعامل مع القضية بمسؤولية تجاه نادٍ يُعدّ من الطراز الأول. وشدد على أنه لا شيء آخر يتعين على النادي فعله في هذه المسألة.

وقال مورينيو إن ناديه هو ريال مدريد ولاعبه هو مبابي، وإن الاثنين أظهرا الرقي بالرد الفوري. وأضاف أنه يشعر بأنهما يمثلانه خير تمثيل.

حلقة «ذا بريدج» تشعل الجدل

بدأت القصة خلال حلقة من البرنامج الحواري الفرنسي «ذا بريدج»، حين تحدث مبابي، البالغ من العمر 27 عامًا، عن لقبه. وغالبًا ما يُلقَّب اللاعب بـ«الديكتاتور» بسبب نفوذه الكبير في كرة القدم.

سأله مقدم البرنامج عن الميمات التي أضحكته، فأجاب بأن أكثر ميم أضحكه هو مقطع لرجل يظنه «ديكتاتورًا صينيًا». ثم عرض البرنامج ميمًا يظهر فيه وجه مبابي مركّبًا على صورة تشبه ماو.

أثار مقطع الحوار موجة غضب على مواقع التواصل في الصين وحول العالم. وتخلّت عدة علامات تجارية صينية عن التعاقد مع اللاعب.

اعتذار يوم الثلاثاء

أصدر مبابي يوم الثلاثاء بيانًا اعتذر فيه عن تعليقاته «غير الموفقة». وقال إنه يدرك الآن أن كلامه جرح كثيرًا من الناس في الصين وفي الجاليات الصينية حول العالم.

الذكاء الاصطناعي لا يقلق مورينيو

سُئل مورينيو أيضًا عن مقاطع فيديو مزيفة له ولمبابي صُنعت بالذكاء الاصطناعي، فقال إنه لا يقلق منها. وكان المدرب البرتغالي قد فاز بالدوري الإسباني موسم 2011-2012 خلال فترته الأولى مع ريال مدريد.