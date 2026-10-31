خسر مانشستر يونايتد أمام تشيلسي بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ستامفورد بريدج غربي لندن، وظهر بعد المباراة مقطع مصوّر لمدير كرة القدم جيسون ويلكوكس والرئيس التنفيذي عمر برادة وهما يستقلان حافلة الفريق مع اللاعبين. نُشر المقطع يوم 31 أكتوبر 2026.

تشيلسي يحسم اللقاء ويونايتد يكمله بعشرة لاعبين

سجّل مورغان روجرز وكول بالمر هدفي تشيلسي. وتعقّد موقف الضيوف بعد طرد مدافعهم ليساندرو مارتينيز خلال المباراة.

ورفعت الخسارة سلسلة يونايتد دون فوز إلى تسع مباريات في جميع المسابقات. وهذه أطول سلسلة من نوعها للفريق منذ عام 1988.

مسؤولو الإدارة في حافلة اللاعبين

اعتاد كبار المسؤولين الإداريين في النادي العودة إلى مانشستر بشكل منفصل أو بوسيلة نقل خاصة، لا في حافلة الفريق. لذلك بدت خطوة ويلكوكس وبرادة غير معتادة.

وفُسّر الأمر على أنه مؤشر على خطورة الأزمة التي يمر بها النادي، وعلى نقاشات داخلية جدّية تدور خلف الأبواب المغلقة.

الجماهير تصفّق للمدرب وتهتف ضد الإدارة

صفّق جمهور يونايتد الحاضر في ستامفورد بريدج للمدرب مايكل كاريك وللاعبين. لكن الجماهير نفسها هتفت من المدرج المخصص للضيوف ضد ويلكوكس وبرادة.

وانتقدت الهتافات سياسة التعاقدات في النادي واستراتيجية الانتقالات الصيفية.

كاريك تحت الضغط قبل مواجهة روما

يتعرض كاريك لضغوط كبيرة بعد هذه الخسارة، لكنه يؤكد أن منصبه آمن.

ويستعد يونايتد لمواجهة روما يوم الثلاثاء في مباراة مهمة ضمن دوري أبطال أوروبا.