اعتلى أتلتيكو مدريد صدارة الدوري الإسباني بصورة مؤقتة للمرة الأولى هذا الموسم، بعدما تغلب على مضيفه ليفانتي 2-0 يوم السبت على ملعب «سيوداد دي فالنسيا»، في الجولة الحادية عشرة.

سبعة انتصارات متتالية ونقطة تفصله عن برشلونة

هذا هو الفوز السابع على التوالي لفريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في المسابقة. بهذه النتيجة رفع أتلتيكو رصيده إلى 28 نقطة، متقدمًا بنقطة واحدة على برشلونة.

ويخوض برشلونة مباراته لاحقًا على أرضه أمام ألافيس، ما يعني أن موقع أتلتيكو في القمة قابل للتغير بنهاية الجولة. أما ليفانتي فبقي عند 10 نقاط في المركز السادس عشر.

بداية متكافئة وإلغاء هدفين بداعي التسلل

كاد أصحاب الأرض يهزّون الشباك في الدقيقة 11 بتسديدة قوية من دانيال ريكينا، غير أن الحارس السلوفيني يان أوبلاك تصدى لها. وفي الدقيقة 16 ألغى حكم الفيديو المساعد هدفًا للدنماركي مورتن هيولماند بداعي التسلل.

وبقيت المباراة بلا أهداف حتى الدقيقة 36، حين افتتح أليخاندرو غريمالدو التسجيل لأتلتيكو بتسديدة يسارية من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء. وجاء الهدف إثر خطأ دفاعي من جون أندر أولاساغاستي.

سيميوني يحسم اللقاء ورايان يتصدى للفرصة الأخيرة

في الدقيقة 54 ألغى الحكم هدفًا للسلوفاكي ديفيد هانكو لليفانتي بداعي التسلل أيضًا. وبعد لحظات ارتدت تسديدة قوية للكوري الجنوبي كانغ إن لي من العارضة.

وفي الدقيقة 62 ضاعف جوليانو سيميوني النتيجة بتسديدة يسارية من داخل المنطقة إثر تمريرة من أليكس باينا، فتجاوزت الكرة الحارس الأسترالي ماتيو رايان.

وكانت لليفانتي فرصة لتقليص الفارق في الدقيقة 67 بعد خطأ من ماركوس لورينتي، إلا أن الكاميروني كارل إيتا إيونغ أضاعها، إذ تصدى الحارس لمحاولته من مسافة قريبة جدًا.