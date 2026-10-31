حقق تشيلسي فوزاً على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، السبت، على ملعب «ستامفورد بريدج»، في المباراة التي افتتحت الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وبهذه النتيجة رفع الفريق اللندني رصيده إلى 16 نقطة وتقدم مؤقتاً إلى المركز الرابع.

تشيلسي يعوض خسارة توتنهام

جاء الفوز بعد تعثر الفريق، الذي يدربه الإسباني تشابي ألونسو، في الجولة السابقة أمام توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد. وبدا الفريق في هذه المواجهة أكثر حضوراً بعد الاستراحة، وحسم اللقاء خلال أربع عشرة دقيقة فقط.

شوط أول بلا أهداف وهدفان ملغيان

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم محاولات هجومية من الفريقين. وشهد هذا الشوط إلغاء هدفين بداعي التسلل: الأول لتشيلسي سجله البرازيلي إستيفاو، والثاني لمانشستر يونايتد سجله البرازيلي ماتيوس كونيا.

روجرز يفتتح التسجيل بجهد فردي

في الدقيقة 50 سجل مورغان روجرز الهدف الأول لتشيلسي. انطلق اللاعب بالكرة من منتصف الملعب، ودخل منطقة الجزاء، ثم سددها في الشباك.

طرد مارتينيز وركلة جزاء حاسمة

احتسب الحكم في الدقيقة 63 ركلة جزاء لتشيلسي، بعد تدخل المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز على ويسلي فوفانا. ونال مارتينيز البطاقة الصفراء الثانية وطُرد، فأكمل مانشستر يونايتد اللقاء بعشرة لاعبين.

تقدم كول بالمر لتنفيذ الركلة وحولها إلى هدف ثانٍ في الدقيقة 64. وحاول الضيوف العودة في الدقائق المتبقية، لكن النتيجة بقيت على حالها.

يونايتد يواصل النزيف وكاريك تحت الضغط

لم يحقق مانشستر يونايتد الفوز للمباراة التاسعة على التوالي في جميع المسابقات. وتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز السادس عشر مؤقتاً، على مقربة من مراكز الهبوط.

وتزداد الضغوط على مدربه مايكل كاريك بسبب هذه النتائج.