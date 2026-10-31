حفظ التونة في البيت من أكثر الطرق اقتصادًا ونظافة لمن يحب أن يعرف بالضبط ما في العلبة. والفكرة ببساطة: تُطهى السمكة طهيًا خفيفًا ثم تُغمر بزيت أو ماء مملّح مع توابل بسيطة، وتُحفظ إما في الثلاجة لأيام قليلة، أو في برطمانات مُعقَّمة بالتعليب الحراري لمدة أطول. هذا الدليل يشرح الخطوات أولًا، ثم المكونات والتوابل والملاحظات المهمة.

اختيار السمكة: استخدم تونة طازجة جدًا، لحمها متماسك ولونه وردي إلى أحمر غامق، ورائحتها نظيفة بلا نفاذية. السمك المتردد الرائحة لا يُحفظ أبدًا. التنظيف والتقطيع: أزل الجلد والجزء الداكن الدهني والعظم، وقطّع اللحم مكعبات أو شرائح سميكة متقاربة الحجم ليتم النضج بالتساوي. التمليح المسبق: رُشّ على كل كيلو من السمك نحو ملعقة كبيرة من الملح الخشن واتركه نصف ساعة، ثم جفّفه بمناديل ورقية. هذه الخطوة تشدّ اللحم وتقلل الرطوبة. الطهي الخفيف: اسلق القطع في ماء مغلي مملّح قليلًا مع ورقة غار وشريحة ليمون نحو 10 إلى 15 دقيقة حتى يصبح اللحم متماسكًا ولا يزال رطبًا، أو اطهها على البخار المدة نفسها تقريبًا. لا تبالغ في الطهي حتى لا تجف. التصفية والتبريد: ارفع القطع واتركها تبرد تمامًا على شبكة أو طبق مبطّن بورق نظيف، فالتعبئة وهي دافئة تسبب تكاثف الماء وفساد المنتج. تجهيز البرطمانات: اغسل البرطمانات والأغطية بماء ساخن وصابون، ثم عقّمها بغليها في الماء 10 دقائق وجففها بقطعة نظيفة. التعبئة: ضع التونة في البرطمان مع التوابل واكبسها برفق، واتركها غارقة في الزيت بالكامل مع ترك فراغ نحو سنتيمتر واحد تحت الغطاء. طرد الهواء: حرّك السكين الرفيعة على جانب البرطمان لإخراج فقاعات الهواء، ثم أكمل الزيت إن لزم وامسح الحافة وأغلق الغطاء. الحفظ: إن كنت ستستهلكها خلال أيام قليلة فالثلاجة تكفي. أما للتخزين الأطول فيلزم التعليب الحراري تحت ضغط (قدر ضغط مخصصة للتعليب)، ولا يكفي غلي البرطمانات في الماء العادي لأن السمك طعام قليل الحموضة.

المكونات الأساسية

تونة طازجة: كيلو واحد تقريبًا يملأ ثلاثة إلى أربعة برطمانات متوسطة.

ملح خشن نظيف: ملعقة كبيرة للتمليح المسبق، وملعقة صغيرة داخل كل برطمان صغير حسب الذوق.

زيت زيتون أو زيت نباتي نقي بكمية تغمر السمك بالكامل، وتقريبًا من كوب إلى كوبين.

ماء مغلي مع ليمون وورق غار لمرحلة الطهي.

التوابل المناسبة

التونة تقبل نكهات هادئة، والإفراط في التوابل يغطي على طعمها. من الخيارات الشائعة:

ورق الغار: ورقة في كل برطمان.

حبوب الفلفل الأسود: نحو 5 إلى 8 حبات.

الثوم: فص أو فصان مقشران ومقطعان إلى نصفين.

شرائح الليمون أو قشره: قطعة صغيرة تعطي انتعاشًا.

الكزبرة الجافة والكمون: رشة خفيفة لمن يحب النكهة الشرقية.

الفلفل الحار المجفف: اختياري لمن يفضّل اللذعة.

الأعشاب الطازجة مثل الزعتر أو الروزماري: عود صغير، وتُستعمل بحذر في التعليب الطويل.

ملاحظات السلامة المهمة

الأسماك والأطعمة قليلة الحموضة قد تنمو فيها بكتيريا خطرة إن حُفظت بطريقة خاطئة، لذا لا تُعلَّب إلا بطريقة التعليب تحت ضغط وفق تعليمات جهة سلامة الغذاء المختصة.

أي برطمان انتفخ غطاؤه أو خرجت منه رائحة غريبة أو فُتح فاندفع منه هواء بقوة يُتخلص منه دون تذوّق.

أضف التوابل الطازجة الرطبة بحذر لأنها قد تدخل ميكروبات، والأفضل الجافة في التخزين الطويل.

اكتب تاريخ التحضير على كل برطمان، وحافظ على التخزين في مكان بارد ومظلم.

بعد فتح أي برطمان ضعه في الثلاجة وأبقِ السمك مغمورًا بالزيت، واستهلكه خلال أيام قليلة.

نصائح أخيرة

جرّب كمية صغيرة أولًا لتضبط الملح والتوابل على ذوقك قبل تحضير كمية كبيرة. ويمكن استخدام الزيت المتبقي في السلطات أو الطهي إن بقي نظيفًا في الثلاجة. وللحصول على تعليمات التعليب الآمن بدقة، ارجع إلى الإرشادات الرسمية لسلامة الغذاء أو إلى الجهة المختصة بذلك.