أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، بهدم معرض للبلاط في منطقة «فرش الهوى» غرب مدينة الخليل، وهو مملوك لعائلة القواسمي. ويأتي الإخطار في اليوم التاسع على التوالي من العدوان على المدينة.

إخلاء المعرض خلال 24 ساعة

أبلغت القوات أصحاب المعرض شفهياً بضرورة إخلائه تمهيداً لهدمه خلال 24 ساعة. ولم تكتفِ بذلك، إذ أحضرت جرافة عسكرية إلى الموقع وأجبرت المواطنين على مغادرة المنطقة.

مستعمرون يعرقلون قطف الزيتون واحتجاز آليات بلدية يطا

وفي منطقة معين شرق بلدة يطا، حاول مستعمرون مسلحون منع المواطنين من قطف الزيتون، وذلك بحماية من قوات الاحتلال.

وفي منطقة شكارة، احتجزت القوات آليات تابعة لبلدية يطا. وبررت ذلك بوجودها في منطقة مصنفة (ج).

أكثر من 780 عائلة متضررة

تدفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو منطقة دير بحة غرب الخليل. وتداهم المنازل وتخرّب محتوياتها وتدمّرها، بعد أن أجبرت عائلات على النزوح القسري.

وارتفع عدد العائلات المتضررة من العدوان إلى أكثر من 780 عائلة، هُجّرت 537 منها قسراً بشكل كامل.

ويواجه نحو 5000 مواطن الحصار والتهجير القسري، إما بإجبارهم على مغادرة منازلهم أو بمحاصرتهم داخلها. وتخضع منطقتا الجلدة ودير بحة لحصار وإغلاق مشددين.