أُصيب أربعة فلسطينيين، اليوم السبت 31 تشرين الأول 2026، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

حصيلة الحرب تتجاوز 74 ألف شهيد

ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، أودت الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع بحياة 74594 شهيدًا، وخلّفت 175834 مصابًا.

ووفق مصادر طبية، فقد وصل إلى مستشفيات غزة في الساعات الأربع والعشرين الماضية ستة شهداء و26 مصابًا.

أرقام ما بعد وقف إطلاق النار

منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي، بلغت حصيلة الشهداء 1580 شهيدًا، في حين وصل عدد المصابين في الفترة ذاتها إلى 5711 مصابًا. كما جرى خلال هذه المدة انتشال 845 جثمانًا.

وبيّنت المصادر أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وعلى الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والإنقاذ لا تستطيع الوصول إليهم.

إضافة 18 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية

جرت إضافة 18 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية بعد أن استُكملت بياناتهم واعتمدتها لجنة اعتماد الشهداء.

أما آخر إضافة سابقة إلى الإحصائية التراكمية، فقد سُجلت بتاريخ 24 تشرين الأول 2026.