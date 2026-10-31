قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم السبت 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026، إن إسرائيل شنّت أكثر من ألف اعتداء على سوريا في أقل من عامين، أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص. وجدّد مطالبته بإعادة الأوضاع الميدانية إلى ما كانت عليه قبل 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

كلمة في جلسة الأمن الإقليمي

أدلى الشيباني بهذه التصريحات في كلمة ألقاها أثناء جلسة كُرّست لمرتكزات الأمن الإقليمي، وعُقدت في إطار الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر «حوار المنامة 2026».

ونددّ الوزير بتكرار الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية، معتبرًا أنها خرق مستمر للسيادة.

سؤال عن ضبط الحدود وحصر السلاح

وتساءل الشيباني عن وجه الحق في مطالبة دمشق بضبط الحدود وحصر السلاح في وقت تتعرض فيه السيادة السورية للانتهاك والاستهداف يوميًا. وبهذا ربط بين ما يُطلب من بلاده في هذا الملف وبين تواصل الهجمات عليها.

اتفاق 1974 والجولان

وحثّ الوزير على تفعيل اتفاق فض الاشتباك الموقّع عام 1974، مشددًا على أن استعادة الوضع الذي كان قائمًا قبل 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 تمثّل مطلبًا سوريًا لا تراجع عنه.

وأكد أن الجولان أرض سورية، وقال إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 يشكّل المرجعية في هذا الملف.