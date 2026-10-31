شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت 31 تشرين الأول 2026 حملة دهم وتفتيش لمنازل في عدة أحياء من مدينة جنين، أسفرت عن اعتقال ثلاثة من سكانها، بينهم امرأة.

اعتقال رجل في الرابعة والستين من حي الهدف

ذكرت مصادر محلية أن أسامة يوسف الشامي، وعمره 64 عامًا، كان أحد المعتقلين، إذ أوقفته القوات إثر اقتحام منزله في حي الهدف الواقع غرب مخيم جنين.

كما اقتادت القوات ناصر الجعص من منزله في حي الجابريات.

سيدة من حرش السعادة بين المعتقلين

وجاء الاعتقال الثالث من حي حرش السعادة غرب المدينة، حيث أوقفت القوات امرأة هي زوجة المواطن إيهاب السلامة، شقيق الشهيد فاروق سلامة، وذلك بعد اقتحام منزل عائلتها.

الاستيلاء على أموال من مركبات عند دوار جبع

وفي الفجر ذاته، أخذت قوات الاحتلال مبالغ مالية من مركبات مواطنين أوقفتها لتفتيشها عند دوار جبع جنوب جنين.

وصوّر سائق مركبة عمومية بكاميرا الفيديو واقعة سرقة 2500 شيقل من مركبته. ويظهر في المقطع الجنود وهم يقتلعون خزانة المركبة ويستولون على الأموال التي كانت فيها.