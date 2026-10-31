أعلن الجيش الأردني اليوم السبت 31 أكتوبر 2026 أن إحدى وحدات حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الشمالية أفشلت مساء الجمعة محاولة تسلل واجتياز للحدود نفذتها مجموعة مسلحة قادمة من الأراضي السورية، قُدّر عدد أفرادها بـ14 شخصا.

إطلاق نار كثيف واشتباك مباشر على الحدود

صدر الإعلان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان رسمي. وقال المصدر إن المجموعة حاولت العبور تحت غطاء كثيف من النيران، وبالاشتباك المباشر مع القوات الأردنية.

وأضاف أن حرس الحدود تعامل مع المحاولة فورا وبحزم، وفق قواعد الاشتباك المتبعة. وأسفر ذلك عن خسائر بشرية عديدة في صفوف المجموعة، فيما فرّ بقية أفرادها باتجاه العمق السوري.

تحذير من أي محاولة تسلل أو تهريب

شدد المصدر على أن القوات المسلحة ستتعامل بقوة وحزم مع أي محاولة تسلل أو تهريب. وأكد أنها ستواجه بشدة كل من يحاول المساس بأمن الوطن والمواطن وحرمة الحدود.

وكانت القوات المسلحة قد أكدت يوم الاثنين الماضي أنها تتصدى لكل من يحاول المساس بأمن المواطنين. وأعلنت حينها عزمها على مواصلة اجتثاث جذور التطرف والإرهاب، وحماية الوطن والمواطنين والمقدسات.

هجوم الكرك: تسعة قتلى واعتقال ثلاثة مسلحين

وفي الجمعة الماضية، أطلق مسلحون النار على مواطنين خلال جنازة في كنيسة بقرية حمود بمحافظة الكرك. وأسفر الهجوم عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة آخرين، بحسب بيانات رسمية أردنية.

وأعلنت السلطات لاحقا القبض على ثلاثة مسلحين نفذوا الهجوم. جاء الاعتقال بعد اشتباك أُصيب فيه المسلحون الثلاثة جميعا، ولم تقع خلاله إصابات في صفوف القوة الأمنية.