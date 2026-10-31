أنهى مغني الراب الأمريكي ماكليمور جولته الفنية «فلسطين حرة» بحفل ختامي في لندن، أُقيم في قاعة «OVO Arena» بمنطقة ويمبلي وحضره نحو 10 آلاف شخص. وستُخصص عائدات الجولة للتبرع لمؤسسات تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

جولة وُلدت بعد استبعاده من برنامج إد شيران

جاءت الجولة بعد أن أُبعد ماكليمور عن برنامج جولة المغني البريطاني إد شيران في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان سبب الاستبعاد تصريحاته الداعمة لفلسطين.

وليس هذا الموقف جديدًا في مسيرته. فقد أعلن المغني دعمه لفلسطين مرارًا منذ عام 2023، وتبرع بعائدات أغنيته «Hind's Hall 2» لوكالة «أونروا».

فنانون وشعراء وناشطون على المسرح

شارك في الحفل فنانون وشعراء وناشطون، من بينهم الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ والممثل الإسباني خافيير بارديم.

ورفع الحاضرون الأعلام الفلسطينية، وارتدى كثيرون منهم الكوفية وملابس بألوان العلم الفلسطيني.

رسائل من على المنصة

وخلال الحفل، رأى ماكليمور أن التزام الصمت حيال ما يحدث في غزة لم يعد أمرًا مقبولًا، مشددًا على أن صغار القطاع يخصّون الجميع، وأن حمايتهم واجب إنساني يقع على عاتق الكل.

وفي النصف الثاني من الحفل، صعد إلى المسرح مرتديًا قميصًا كُتب عليه «الحرية لمروان»، وهي عبارة تشير إلى القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي.