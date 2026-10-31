مثّل المهندس عدنان السواعير، رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الأردن في مؤتمر التبادل السياحي العالمي الذي عُقد في مدينة بيستوم الإيطالية. وأوضح بيان صدر عن المجلس يوم السبت 31 تشرين الأول 2026 تفاصيل هذه المشاركة.

بيستوم المدرجة على قائمة اليونسكو تستضيف المؤتمر

انعقد المؤتمر في بيستوم، وهي مدينة مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وألقى السواعير كلمة في المؤتمر استعرض فيها مسار العلاقات بين عمّان وروما.

وقال إن العلاقات الأردنية الإيطالية تمتد نحو مئة عام، مؤكداً أن التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار متين. وشكر الحكومة الإيطالية على دعمها المتواصل للأردن، خاصة في المشاريع السياحية والأثرية، وفي مقدمتها مشاريع مدينة البترا.

مشروع لتأهيل المقابر النبطية الملكية

أشار السواعير إلى مشروع يُنتظر توقيعه خلال الأيام المقبلة لتأهيل المقابر النبطية الملكية في البترا. ووصفه بأنه من المشاريع المهمة لصون الإرث الحضاري والإنساني، ولتعزيز استدامة المواقع الأثرية.

دعوة إلى تعاون متوسطي في السياحة المستدامة

شدد رئيس مجلس المفوضين على أهمية السياحة المستدامة، وعلى ضرورة تعزيز التعاون فيها بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط. وقال إن السياحة جسر للتواصل بين الشعوب، وأداة لتعزيز السلام والتفاهم والتعاون في المنطقة.

ودعا كذلك إلى الاستفادة من التجربة الإيطالية الرائدة في تطوير السياحة المستدامة وإدارة المواقع التراثية.

مقابلة تلفزيونية مع قناة إيطالية

بعد انتهاء أعمال المؤتمر، أجرت قناة "Rai News 24" الإيطالية مقابلة تلفزيونية مع السواعير. وتحدث فيها عن أهمية التعاون السياحي بين الأردن وإيطاليا.

وتناول أيضاً آفاق تطوير الشراكات المشتركة في السياحة المستدامة وصون التراث الثقافي.