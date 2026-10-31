هزّت ثلاثة انفجارات متتالية مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، مساء الجمعة 30 أكتوبر 2026، وفق ما رواه سكان محليون وصفوها بالعنيفة، مؤكدين أن دويها بلغ أنحاء متفرقة من المدينة.

الانفجارات تركزت في مديرية خور مكسر

قال السكان إن مصدر الانفجارات كان في مديرية خور مكسر وسط المدينة. وتضم هذه المديرية مطار عدن الدولي إلى جانب منشآت حكومية خدمية حيوية.

وأضافوا أن طائرات مسيّرة حلّقت في سماء المدينة قبل الانفجارات بوقت قصير. ولم يتضح مصدر تلك الطائرات.

وحتى لحظة نشر الخبر، لم تصدر السلطات الحكومية ولا جماعة الحوثي أي تعليق على الحادث.

مطار عدن كان هدفاً قبل ثلاثة أيام

وكانت وزارة النقل اليمنية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن الحوثيين استهدفوا مطار عدن الدولي. وسبق ذلك الهجوم دعوة وجّهتها الجماعة إلى الموجودين في المطار لإخلائه.

وبررت الجماعة دعوتها بوجود طائرة شحن عسكرية سعودية في المطار تنقل أسلحة.

تصعيد متواصل في المدينة

تُعد عدن مقراً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وقد تعرضت خلال الأيام الأخيرة لهجمات صاروخية متكررة من الحوثيين.

ويأتي ذلك وسط تصعيد بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية.

ويشهد اليمن صراعاً منذ أواخر عام 2014، حين سيطر الحوثيون على صنعاء وأجزاء واسعة من الشمال. وتدخل التحالف بقيادة السعودية عام 2015 دعماً للحكومة اليمنية.