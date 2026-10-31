أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، أن دفاعاته الجوية اعترضت ودمّرت ثلاث طائرات مسيّرة وصاروخين أطلقهما الحوثيون باتجاه مناطق مختلفة في المملكة. وصدر الإعلان عن المتحدث الرسمي باسم التحالف، اللواء تركي المالكي، عبر منصة «إكس».

مسيّرات فوق المدينة المنورة والرياض ومكة المكرمة

أعلن المالكي مساء الجمعة اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة فوق منطقة المدينة المنورة، وقال إن الميليشيا الحوثية هي التي أطلقتها.

وسبق ذلك إعلانه اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أخرى بمنطقة الرياض. أما صباح الجمعة، فأعلن المتحدث اعتراض وتدمير مسيّرة ثالثة أطلقها الحوثيون، وقد استُهدفت بها منطقة مكة المكرمة.

صاروخ باليستي باتجاه الجنوب وصاروخ مجنّح نحو الغرب

وفي منشور منفصل، قال المالكي إن الدفاع الجوي اعترض ودمّر صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية.

وجاء إعلان مكة المكرمة بعد ساعات من اعتراض وتدمير صاروخ مجنّح (كروز) أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الغربية. وبذلك بلغت حصيلة ما أُعلن عنه خلال اليوم ثلاث مسيّرات وصاروخين، توزعت أهدافها بين الغرب والجنوب والوسط وغرب المملكة.

تصعيد متواصل منذ أكثر من ثلاثة أشهر

ويتواصل التصعيد بين السعودية وجماعة الحوثي منذ عودة التوترات في اليمن قبل أكثر من ثلاثة أشهر.