ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي تشهدها عدة محافظات سورية إلى سبعة قتلى، بينهم خمسة أطفال، فيما لا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين، بحسب ما أعلنه وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح.

خمسة أطفال غرقوا في برك خلّفتها السيول

قال الصالح في منشور على منصة «إكس» يوم 30 أكتوبر إن خمسة أطفال لقوا حتفهم غرقًا في برك مياه تركتها السيول. وأضاف أن رجلًا توفي في حادث سير تسببت به السيول.

وأكد الوزير أن عمليات البحث المكثفة عن المفقودين الأربعة متواصلة. وكانت فرق الدفاع المدني قد أنقذت 60 مدنيًا حاصرتهم المياه داخل مركباتهم.

استجابة في عشر محافظات ومئات البلاغات

تواصل وزارة الطوارئ استجابتها للحالة الجوية لليوم الثالث على التوالي. وتغطي الاستجابة محافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة وحماة وإدلب وحمص واللاذقية وطرطوس ودرعا.

وتجاوز عدد البلاغات التي وصلت إلى فرق الاستجابة 900 بلاغ. وأخلت فرق الوزارة مدرستين تضمان أكثر من 350 طالبًا إخلاءً آمنًا.

إخلاء مخيمات في الرقة وتدخل في ريفي حلب وإدلب

تنسق الوزارة حاليًا لإخلاء 375 عائلة من مخيمات في محافظة الرقة. كما تستجيب لحالات في سبعة مخيمات في ريفي حلب وإدلب.

أمطار غزيرة منذ عصر الثلاثاء

بدأت الأمطار الغزيرة منذ عصر الثلاثاء الماضي، وشملت عدة محافظات، وطالت خصوصًا المناطق الشمالية والشرقية. ورافقتها عواصف رعدية وتساقط للبرد ورياح قوية.

وتسببت الأمطار في تشكل السيول وفيضان الأودية وقطع الطرق، وألحقت أضرارًا بالممتلكات والبنية التحتية.