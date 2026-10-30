شهد أكثر من 100 ميناء بحري في 17 دولة، اليوم الجمعة 30-10-2026، احتجاجات وإضرابات عمالية متزامنة رفضاً لشحن الأسلحة العسكرية إلى إسرائيل، وللمطالبة برفع الأجور وتحسين أوضاع عمال الموانئ. وأعلن اتحاد النقابات الأساسية أن الانضمام المعلن للتحرك شمل هذا العدد من المرافئ في الدول الـ17.

شعار «الأسلحة لن تمر من هنا» في المرافئ

حملت إحدى الرسائل المصاحبة للقطات المتداولة شعار «الأسلحة لن تمر من هنا». وجاء التحرك في إطار اليوم الدولي لعمال الموانئ الرافض لنقل الأسلحة واستخدام المرافئ في أغراض عسكرية.

وأفاد متحدث باسم مجموعة عمال موانئ ليفورنو المستقلة بأن العمال يرفضون الإسهام في الحرب. وأضاف المتحدث ذاته أن العمال لن يكونوا شركاء في الجرائم.

كيبرايوس يتحدث في تجمع بميناء بيرايوس

تحدث أبوستولوس كيبرايوس، رئيس الاتحاد العام لمهندسي البحرية التجارية اليونانية، خلال تجمع في ميناء بيرايوس اليوناني. وقال كيبرايوس إن العمال لن يعملوا من أجل الحروب ولن يكونوا وقوداً للمدافع.

دعوة إلى إضراب عام في إيطاليا

دعا اتحاد النقابات الأساسية إلى إضراب عام في إيطاليا ضد الحرب وغلاء المعيشة. وأيد الإضراب أكثر من 25 اتحاداً نقابياً.

ودعت إلى الإضراب أساساً نقابات في إيطاليا وفرنسا واليونان وإقليم الباسك الإسباني وتركيا والمغرب.