استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، رئيس الاتحاد السويسري جاي بارميلين، وشهد مع ضيفه توقيع بروتوكول للارتقاء باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

شي يصف سويسرا بالشريك المهم في أوروبا

قال شي خلال اللقاء إن سويسرا شريك مهم للصين في القارة الأوروبية. وأضاف أن تعاون برن مع بكين ظل دائماً في المقدمة بين أوجه التعاون الصيني مع الدول الأوروبية.

وأشار الرئيس الصيني إلى أن التعاون في التجارة الحرة صار أبرز سمات العلاقات الثنائية. ورأى أنه يعبّر عن شجاعة سياسية ومسؤولية لدى البلدين في التمسك بالتعاون المنفتح، ويبرز كذلك دوراً ريادياً فريداً للجانبين في بناء اقتصاد عالمي مفتوح.

دعوة إلى ضخ الثقة واليقين في التعاون الاقتصادي

وحثّ شي البلدين على أن يمنحا التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأوروبا مزيداً من الثقة واليقين، وأن يفعلا ذلك أيضاً لصالح التنمية الاقتصادية على المستوى العالمي.

وأعرب عن استعداد بكين للعمل مع سويسرا من أجل التمسك بالانفتاح وتعزيز التعاون. وأراد أن يدفع الطرفان معاً نحو عولمة اقتصادية شاملة تعود بالنفع على الجميع.

بروتوكول جديد ووثائق في البحث العلمي والتوظيف والإعلام

بعد انتهاء الاجتماع، حضر الزعيمان مراسم توقيع بروتوكول يرتقي باتفاقية التجارة الحرة القائمة بين الصين وسويسرا.

وشهدا كذلك توقيع عدد من وثائق التعاون في مجالات عدة، من بينها البحث العلمي والتوظيف والإعلام.