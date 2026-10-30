حفل برعاية ملكية في عمّان

كرّمت مؤسسة ومركز الحسين للسرطان شركة زين الأردن خلال حفل أُقيم مساء الخميس 29 تشرين الأول في عمّان، بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسهما. وجاء التكريم تقديراً للدعم المتواصل الذي تقدمه الشركة لجهود المؤسسة والمركز في توفير الرعاية الشاملة لمرضى السرطان.

أُقيم الحفل برعاية ملكية، وحضره الأمير فيصل بن الحسين مندوباً عن الملك عبدالله الثاني. كما شارك فيه الأمير طلال بن محمد والأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء المؤسسة والمركز.

ربع قرن من الإنجازات

استعرض الحفل أبرز المحطات والإنجازات في مسيرة المؤسسة والمركز على مدى 25 عاماً. وتناول الاستعراض التقدم الذي تحقق في تطوير خدمات رعاية مرضى السرطان ورفع جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.

وكُرّم في المناسبة عدد من الداعمين والشركاء، تقديراً لعطائهم ولدورهم في إنقاذ حياة آلاف المرضى.

شراكة تمتد لسنوات

أعربت زين الأردن عن اعتزازها بالتكريم، وأكدت أنها ستواصل شراكتها مع المؤسسة والمركز، وستستمر في دعم جهودهما لتوفير العلاج والرعاية المتخصصة للمرضى.

وتصنّف مؤسسة الحسين للسرطان الشركة «متبرّعاً متميّزاً» منذ عدة أعوام. وتسهم زين كل عام في دعم حملة «نحو الحياة» لجمع التبرعات، التي تغطي تكاليف علاج المرضى غير المقتدرين. ويستطيع مشتركو الشركة التبرع للحملة عبر شبكتها بإرسال رسائل نصية.

دعم للطلبة من مرضى المركز

تكرّم زين سنوياً طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) من مرضى مركز الحسين للسرطان، تقديراً لإنجازاتهم الأكاديمية. ويشمل دعمها لهم توفير أجهزة حاسوب محمولة وتغطية تكاليف الدروس الخصوصية.

وتواصل الشركة كذلك دعم المبادرات والبرامج المختلفة التي تطلقها المؤسسة والمركز.