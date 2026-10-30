استهدفت طائرات مسيّرة فجر الجمعة 30 أكتوبر 2026 محطة كهرباء في مدينة شندي بولاية نهر النيل شمالي السودان، فانقطع التيار عن المدينة. ولم تصدر السلطات السودانية تعليقًا فوريًا على الهجوم أو على حجم الأضرار.

انفجارات ودخان فوق المحطة التحويلية

قال شهود عيان إنهم سمعوا دوي انفجارات قبل أن تنقطع الكهرباء. وأفادوا بأن الضربة طالت محطة شندي التحويلية، وأنهم شاهدوا الدخان يتصاعد منها.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل مقاطع فيديو تُظهر النيران مشتعلة في محطة المدينة.

موجة هجمات متواصلة منذ الاثنين

جاء الهجوم بعد يوم واحد من استهداف مسيّرات محطة أم دباكر الحرارية بولاية النيل الأبيض ومحطة كادوقلي بولاية جنوب كردفان. وتتعرض عدة ولايات لهجمات متكررة على منشآت الكهرباء منذ الاثنين الماضي.

ففي ذلك اليوم أعلنت شركة كهرباء السودان أن قوات الدعم السريع استهدفت بالمسيّرات خمس محطات لتحويل الكهرباء في ولايات سنار جنوب شرقي البلاد، والقضارف شرقها، والجزيرة وسط السودان.

وأعلنت وزارة الطاقة والنفط يوم الثلاثاء انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من عدة ولايات، بينها الخرطوم ونهر النيل. وأرجعت الوزارة السبب إلى خروج محطة عن الخدمة إثر هجوم بمسيّرات، ونسبته إلى قوات الدعم السريع.

وفي اليوم التالي، الأربعاء، استهدفت مسيّرات محطة كهرباء مدينة المناقل بولاية الجزيرة وسط البلاد ومواقع أخرى، فانقطع التيار عن المدينة.

اتهامات متبادلة وحرب مستمرة منذ 2023

تتهم السلطات السودانية ومنظمات حقوقية قوات الدعم السريع باستهداف منشآت مدنية. ولا تعلّق هذه القوات عادةً على الاتهامات، وتقول إنها تعمل على حماية المدنيين.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربًا منذ أبريل 2023، اندلعت بسبب خلافات حول توحيد المؤسسة العسكرية. وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، فيما تتفاقم المجاعة والأزمة الإنسانية في البلاد.