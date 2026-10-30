بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، أعمال بناء مستعمرة جديدة وتعبيد طريق استعماري في قرية المجد جنوب غرب الخليل. وانتشرت في الموقع مجموعات من المستعمرين رافقت القوات منذ بدء العمل.

تجريف وبناء على أراضٍ مملوكة لمواطنين

شملت الأعمال التجريف والبناء، وتجري على أراضٍ يملكها مواطنون شرق قرية المجد، غرب بلدة دورا. وتُعبَّد في الوقت نفسه طريق استعماري يوصل إلى المستعمرة الجديدة.

وقال رئيس مجلس قروي المجد، ياسر المشارقة، إن قوات الاحتلال والمستعمرين بدؤوا الحفر والبناء يوم الخميس لإقامة المستعمرة على أراضي القرية. وأطلقوا عليها اسم «مجد»، وهو في رأيه محاولة للاستيلاء على اسم القرية أيضًا.

استيلاء تدريجي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023

أوضح المشارقة أن قوات الاحتلال بدأت منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الاستيلاء التدريجي على أراضي الأهالي شرق القرية. ومنذ ذلك التاريخ يُمنع أصحاب الأراضي من الوصول إليها.

وبحسب قوله، تزيد مساحة الأراضي المستولى عليها على 2000 دونم من الأراضي الزراعية والمراعي. وهي تشكل مصدر الدخل الأساسي لعدد كبير من سكان القرية.

طريق بطول يزيد على ثلاثة كيلومترات

أكد المشارقة أن الاحتلال والمستعمرين عبّدوا طريقًا يزيد طوله على ثلاثة كيلومترات، شُقّ من أراضي القرية. ويربط هذا الطريق المستعمرة الجديدة بمستعمرة «نيجهوت» وبالطريق المؤدي إلى أراضي 48.

وحذّر من أن ذلك يهدد بحرمان الأهالي من آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية المحيطة والممتدة على طول هذه الطرق.