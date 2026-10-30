لقي خمسة أشخاص حتفهم، بينهم أربعة أطفال، جراء السيول والأمطار الغزيرة التي ضربت عدة محافظات سورية، فيما لا يزال خمسة آخرون في عداد المفقودين بسبب الحالة الجوية نفسها.

عمليات البحث عن المفقودين متواصلة

أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية أن عمليات البحث عن المفقودين مستمرة. وأفادت بأن فرقها منتشرة ميدانيًا في المناطق المتضررة.

تستجيب الفرق للبلاغات ونداءات الاستغاثة، وتتابع عمليات البحث والإنقاذ، وتقدم الدعم للمدنيين. وقالت الوزارة إن العمل يجري بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من آثار الحالة الجوية وحماية سلامة السكان.

إنقاذ 25 شخصًا في الرقة ودير الزور وحمص

أنقذت فرق الدفاع المدني 25 شخصًا حاصرتهم السيول، أو علقت مركباتهم في المياه. وجرت عمليات الإنقاذ في محافظات الرقة ودير الزور وحمص.

أمطار رعدية وبرد ورياح هابطة في الشرق والوسط والشمال

شهدت محافظات الرقة والحسكة ودير الزور أمطارًا رعدية مصحوبة بالبرد. وهطلت أمطار رعدية كذلك على مناطق في شرق حمص وحماة وحلب.

رافقت الأمطار رياح هابطة قوية. وتسببت الحالة الجوية في فيضانات وسيول وجريان الأودية، كما أدت إلى قطع عدد من الطرقات.