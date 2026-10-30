أقامت السفارة التركية في لبنان، مساء الخميس 29 أكتوبر/تشرين الأول 2026، حفل استقبال رسمياً في أحد فنادق بيروت لمناسبة الذكرى الـ103 لقيام الجمهورية التركية، وشارك فيه مسؤولون سياسيون ودبلوماسيون لبنانيون وأجانب.

حضور سياسي ودبلوماسي واسع

تولى نائب رئيس الحكومة طارق متري تمثيل الرؤساء الثلاثة: رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام. وحضر الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري نيابةً عن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، بينما مثّل الوزير السابق وائل أبو فاعور الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

وحضر اللواء يوسف حداد عن قائد الجيش اللبناني. وشملت لائحة المدعوين وزراء حاليين وسابقين ونواباً وسفراء وممثلين عن البعثات الأجنبية ورجال دين وملحقين عسكريين، فضلاً عن مئات الضيوف.

رسالة مسجلة من أردوغان

بدأ الحفل بعزف النشيدين الوطنيين التركي واللبناني، ثم أصغى الحضور إلى رسالة مسجلة بعث بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمناسبة عيد الجمهورية الذي يحل في 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

كلمة السفير لوتيم عن الإرث والسلام

اعتبر السفير التركي لدى لبنان مراد لوتيم أن إعلان الجمهورية في 29 أكتوبر 1923 يُعد من أبرز المحطات في تاريخ بلاده. وأوضح أن قيام الجمهورية جاء نتيجة تضحيات وإصرار على انتزاع الاستقلال، وأن تركيا نشأت دولة مستقلة ذات سيادة بقيادة مصطفى كمال أتاتورك.

وأكد أن إرث أتاتورك لا يزال مصدر إلهام للبلاد في تمسكها بقيم السيادة الوطنية والديمقراطية والوحدة والسلام. وأضاف أن مقولته «السلام في الوطن، السلام في العالم» ما زالت ترشد السياسة التركية، وأن أنقرة تشارك بفاعلية في الجهود الرامية إلى الاستقرار والسلام على المستوى العالمي.

علاقات ثنائية وزيارات متبادلة

وتناول لوتيم الروابط التاريخية والثقافية والإنسانية التي تجمع البلدين منذ قرون، موضحاً أن تركيا تعلّق أهمية كبيرة على صداقة لبنان وعلى استقراره وأمنه وازدهاره. ولفت إلى أن هذا العام شهد اتصالات دبلوماسية مهمة تدل على التزام الجانبين بتطوير علاقاتهما الثنائية.

وأفاد بأن أردوغان استقبل رئيس الحكومة اللبنانية في إسطنبول في 10 يوليو/تموز الماضي، وبأن الرئيس عون أجرى زيارة رسمية إلى أنقرة في 30 يوليو/تموز، فضلاً عن زيارات متبادلة أخرى.