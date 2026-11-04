يتجه المهاجم الإنجليزي الشاب جيه جيه غابرييل، البالغ 16 عامًا، إلى مغادرة مانشستر يونايتد والانضمام إلى ريال مدريد في يناير، وفق ما أُعلن اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026 على حساب الصحفي ديفيد أورنستين في منصة «إكس».

مفاوضات انتهت بخيار مدريدي

حاول مانشستر يونايتد إقناع اللاعب بالبقاء، غير أن غابرييل حسم قراره واختار العاصمة الإسبانية. وكان قد قرر سلفًا مغادرة أولد ترافورد، فلم تغيّر محاولات النادي موقفه.

وسينضم المهاجم إلى ريال مدريد بعقد طويل الأمد، على أن تُراعى في الصفقة لوائح الفيفا المنظمة لانتقال اللاعبين القاصرين.

موهبة لم تخض دقيقة مع الفريق الأول

لم يشارك غابرييل حتى الآن في أي دقيقة مع الفريق الأول ليونايتد. ومع ذلك برز في أكاديمية النادي بوصفه واحدًا من أبرز المواهب الشابة فيها.

وقد لفتت إمكاناته أنظار أندية أوروبية كبرى، من بينها باريس سان جيرمان وبرشلونة وبايرن ميونخ، التي أبدت اهتمامًا بضمه.

إشارات سبقت الإعلان

كانت صحيفة «سبورت» قد ربطت اللاعب، قبل أيام قليلة، بريال مدريد وباريس سان جيرمان. وأشارت حينها إلى أن غابرييل يميل إلى الانتقال إلى ملعب سانتياغو برنابيو.

ونقل الصحفي كريستيان فالك من جهته أن بايرن ميونخ كان بدوره من الأندية الراغبة في التعاقد مع المهاجم الشاب.