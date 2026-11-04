كشف الجزائري إبراهيم مازا، لاعب وسط باير ليفركوزن الهجومي، عن أنديته الأوروبية المفضلة التي يحلم باللعب لها، وذلك رداً على ربط اسمه بباريس سان جيرمان. ونشر الصحفي فلوريان بليتنبيرغ مقتطفات من تصريحه على منصة «إكس» يوم 4 نوفمبر 2026.

حلم باريس وبقية الكبار

أدلى مازا بحديثه لشبكة «آر تي إل» ومحطة «سكاي سبورت». وقال إن اللعب لنادٍ بهذا الحجم سيكون حلماً كبيراً في يوم من الأيام، مضيفاً أن الجميع يعرف مدى ضخامة نادي باريس.

ووصف اللاعب الفريق الباريسي بأنه من أفضل أندية العالم، ووضعه إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة وآرسنال. وأوضح أن اللعب لنادٍ من هذا المستوى هدف لا يسعى إليه وحده، بل لاعبون كثيرون غيره.

موسم مميز في البوندسليغا

يبلغ مازا من العمر 20 عاماً. وُلد في ألمانيا ويمثّل منتخب الجزائر، ويشغل مركز لاعب الوسط الهجومي في صفوف ليفركوزن.

سجّل أربعة أهداف وصنع هدفين في الدوري الألماني (البوندسليغا) هذا الموسم حتى الآن.

ارتباط بآرسنال ومانشستر يونايتد

أفاد تقرير حديث لموقع «فوسبال نيوز» بوجود ارتباط بين مازا وآرسنال، وكذلك مع مانشستر يونايتد. وذُكر اسم الفريق اللندني ضمن قائمة الأندية التي أشار إليها اللاعب في تصريحه.

ويرى المقال أن آرسنال قد يحتاج إلى تعزيز خط هجومه قريباً. ويُعدّ مازا، بحسب المقال نفسه، مرشحاً مناسباً ليخلف على المدى الطويل لاعبين مثل مارتن أوديغارد وإيبيريتشي إيزي.