قال النجم الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي إن الغولف الاحترافي للرجال يحتاج إلى «إعادة ضبط» بعد الأزمة التي ضربت دوري «ليف»، معتبرًا أن الدوري المنافس كان يسعى إلى «تدمير الجولة الأوروبية». وجاءت تصريحاته اليوم الأربعاء 4 نوفمبر على هامش مشاركته في بطولة أبوظبي.

صندوق الاستثمارات السعودي ينسحب والدوري يطلب الحماية من الإفلاس

سحب صندوق الاستثمارات العامة السعودي دعمه لدوري «ليف» بعد أن ضخ فيه أكثر من 5 مليارات دولار (3.8 مليار جنيه إسترليني). وتقدّم الدوري بطلب الحماية من الإفلاس خلال الشهر الماضي.

غير أن الدوري قد لا يختفي، إذ يمكن لتمويل محتمل بقيمة 300 مليون دولار (224 مليون جنيه إسترليني) من «بي سي بارتنرز كريدت» أن يفضي إلى ما يُعرف بـ«ليف 2.0». وفي الأثناء ابتعد عنه لاعبون بارزون، منهم جون رام وسيرجيو غارسيا.

ماكلروي: اقتصاد زائف وسباق تسلح مالي تراجع

وصف ماكلروي هذه الفترة بأنها ستُذكر لاحقًا على أنها غريبة جدًا. وأوضح أن «ليف» منح اللاعبين نفوذًا كبيرًا على الجولات، ولا يرى أن ذلك جيد لصحة اللعبة الاحترافية عمومًا.

ورأى أن الدوري أوجد اقتصادًا زائفًا في هذه الرياضة، وأن إعادة الضبط ستجعل الأمور أكثر استدامة. وأضاف أن سباق التسلح المالي تراجع مقارنة بما كان عليه قبل عامين تقريبًا.

وأقرّ بأن بعض اللاعبين يعتبرون ذلك ضارًا بهم، لكنه يصف هذا التفكير بأنه قصير المدى. وشدد على أن بقاء الجولات بعد 50 عامًا يستلزم اعتماد ممارسات تجارية مستدامة.

سباق دبي: ماكلروي يطارد رقمًا قياسيًا

يخوض ماكلروي هذا الأسبوع منافسات أبوظبي في نادي «ياس لينكس» للغولف، وهي البطولة قبل الأخيرة في الموسم. ويسعى إلى تعزيز فرصه في الفوز بسباق دبي للمرة الثامنة، وهو رقم قياسي مماثل لما حققه كولين مونتغومري.

يحتل اللاعب المركز الثالث في الترتيب العام، خلف المتصدر الإسباني أوجينيو تشاكارا والأمريكي باتريك ريد، ويتأخر عن تشاكارا بفارق 999.03 نقطة. ويتوقف تحقيقه الرقم على بقاء حظوظه قائمة، مع 1500 نقطة متاحة هذا الأسبوع، و2000 نقطة إضافية الأسبوع المقبل في بطولة «دي بي ورلد تور» في دبي.

وقال ماكلروي إنه متحمس للمشاركة ولدخول المنافسة على اللقب مرة أخرى، مؤكدًا أنه يحتاج إلى أسبوع جيد هذه المرة. وأوضح أن عدد النقاط المتاحة في الأسبوعين يمنحه شعورًا بالراحة. ورأى أنه حتى لو لم يفز هذا الأسبوع، فإن إنهاءً قويًا سيُبقي لديه فرصة واقعية قبل الأسبوع الأخير.