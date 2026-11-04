يستعد نجم التنس الإسباني رافاييل نادال للانضمام إلى مجلس إدارة نادي ريال مدريد، في ترشيح أعلنه النادي الملكي ويُعرض على أعضائه للتصويت خلال اجتماع يُعقد في وقت لاحق من هذا الشهر.

النادي يصف نادال بأحد أعظم أساطير الرياضة

أصدر ريال مدريد بياناً قال فيه إن نادال «أحد أعظم أساطير تاريخ الرياضة، ومن أكثر الرياضيين الإسبان إعجاباً وشهرة في العالم». وأضاف أنه يعتز بأن تنضم شخصية بهذه المكانة الرياضية والإنسانية إلى المجلس، وأن تسهم في حاضر النادي ومستقبله من موقع المسؤولية.

وسيُطلب من أعضاء النادي الموافقة على تعيين نادال، البالغ 40 عاماً. أما المهام التي سيتولاها داخل المجلس فلم تُحدد بعد.

مسيرة حافلة وعضوية تحمل الرقم 67778

حقق نادال 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، وتوّج بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين. كما أسهم في فوز إسبانيا بكأس ديفيس خمس مرات، قبل أن يعتزل في 2024.

وهو من مشجعي ريال مدريد منذ طفولته، ورقم عضويته في النادي 67778. ونشر في رده على الخبر صورة قديمة له وهو طفل يرتدي قميص الفريق.

وشكر نادال في منشور على منصة «إكس» رئيس النادي فلورنتينو بيريز والمجلس على اقتراح انضمامه. وقال إنه قبل الاقتراح بحماس كبير ورغبة في التعلم، وإنه مستعد لتقديم كل ما يستطيع.

نادٍ بلا ألقاب وفريق ثالث في الترتيب

أُعيد انتخاب بيريز في يونيو لولاية جديدة مدتها أربع سنوات رئيساً للنادي، وهو يشغل المنصب منذ 2009. وعيّن بعد ذلك مباشرة جوزيه مورينيو مدرباً للفريق للمرة الثانية، أملاً في تحسين حال النادي.

وكان ريال مدريد قد أنهى موسماً ثانياً على التوالي دون أي لقب في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا أو كأس الملك. ويحتل الفريق حالياً المركز الثالث في الدوري بعد 11 مباراة، بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة حامل اللقب.