بدأت سامسونج توزيع تحديث One UI 9.0 المبني على أندرويد 17 على هواتف Galaxy A54 في الولايات المتحدة، بعد أيام من إطلاقه رسميًا للجهاز.

طرح تدريجي بدأ من كوريا الجنوبية

انطلق التحديث أولًا في كوريا الجنوبية، موطن الشركة، ثم توسّع إلى الأسواق العالمية على دفعات. ووصل الآن إلى المستخدمين الأمريكيين.

تشير المعطيات إلى أن الهواتف المرتبطة بشركات الاتصالات، أي تلك المقفلة على شبكة بعينها، كانت أول من تلقّى الحزمة. أما الأجهزة غير المقفلة التي تُباع من المصنع، فيُنتظر أن يصلها التحديث قريبًا.

رقم الإصدار وطريقة التثبيت

يحمل التحديث رقم البرنامج الثابت A546USQUNGZJ6. ولم تُعلن حتى الآن أي معلومات عن حجم الحزمة.

ويمكن لمن لم يصله إشعار تلقائي أن يبحث عن النسخة المستقرة يدويًا. يدخل المستخدم إلى الإعدادات، ثم يختار تحديث البرامج، ثم يضغط على التحقق من وجود تحديثات.

ما الذي يضيفه One UI 9.0

يمنح التحديث خيارات تخصيص أوسع للوحة الإعدادات السريعة (Quick Panel). كما يحمل تحسينات في تعدد المهام وفي أدوات الإنتاجية.

وتشمل الحزمة ميزات جديدة في تطبيق Samsung Notes وفي منصة Samsung DeX، إضافة إلى تحسينات في إمكانية الوصول. وتجعل هذه التغييرات مجتمعةً تجربة استخدام الهاتف أكثر مرونة وراحة وكفاءة.