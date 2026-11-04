تفيد تقارير بأن ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، يعمل على تأهيل إيزري كونسا للعب في مركز الظهير الأيمن عند الحاجة، في وقت يستعد فيه الفريق لعودة ويليام ساليبا من الإصابة.

عودة ساليبا تفتح باب التساؤلات

انضم كونسا إلى أرسنال في الصيف قادمًا من أستون فيلا، وقدّم منذ وصوله مستويات ممتازة. وكان ساليبا مرشحًا للعودة إلى موقعه خيارًا أول، غير أن أداء كونسا جعل استبعاده مهمة صعبة للغاية.

هذا الواقع يثير بعض الغموض حول مستقبل لاعب منتخب إنجلترا في التشكيلة. ويبدو أن أرتيتا يستعد لهذا السيناريو بتعويده على اللعب ظهيرًا أيمن.

مركز ليس غريبًا على اللاعب

يبلغ كونسا 29 عامًا، وقد خاض تجارب في مركز الظهير الأيمن مع أستون فيلا في بعض المباريات. ورغم ذلك، يبذل أرسنال عملًا إضافيًا لرفع جاهزيته في هذا الموقع.

ولا تبدو الفكرة جديدة داخل النادي. فقد سبق أن مرّ بن وايت وريكاردو كالافيوري بالتجربة نفسها، إذ انضما إلى الفريق مدافعَين مركزيَّين، ثم تألقا لاحقًا ظهيرَين ضمن منظومة أرتيتا.

ضمان مكان أساسي وحلول للإصابات

كسب كونسا ثقة أكبر داخل تشكيلة المدرب، وقد يكون استخدامه ظهيرًا أيمن وسيلة لضمان بقائه أساسيًا بانتظام. كما أن الفريق عانى هذا العام من إصابات طالت لاعبين عدة، إذ تعرض كل من يوريان تيمبر وبن وايت للإصابة في فترات مختلفة.

وقد تشكّل قدرة كونسا على الأداء الجيد في مركز الظهير الأيمن، كما فعل مدافعًا مركزيًا، دفعة كبيرة للفريق.

في المقابل، من المرجح أن يشارك اللاعب أيضًا في قلب الدفاع خلال الموسم الطويل. فمن المستبعد أن يلعب ساليبا وغابرييل ماغالهايس 90 دقيقة كل بضعة أيام حتى شهر مايو.