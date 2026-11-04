كشفت تسريبات جديدة تفاصيل عن هاتف «فايند X10 ألترا» الذي يُتوقع أن تطرحه أوبو في 2027، وتفيد بأنه قد يعتمد على معالج من ميدياتك بدل سنابدراغون من كوالكوم، وبكاميرا بيرسكوب بتقريب بصري أصلي يبلغ 10 أضعاف وشاشة بقياس 6.89 بوصة.

معالج ميدياتك بتقنية 2 نانومتر قيد الاختبار

تتوفر حاليًا في عدة دول تشكيلة أوبو الرائدة المكوّنة من «فايند X10» و«فايند X10 برو ماكس». وتتجه الأنظار إلى الطراز الأقوى المنتظر، «فايند X10 ألترا»، الذي قد يخالف عادة هواتف «ألترا» من الشركة في استخدام سنابدراغون.

وبحسب المسرّب «ديجيتال تشات ستيشن»، فإن الاسم الداخلي للهاتف هو «شينغيون»، أي السديم. ويقول إن الهاتف يخضع للاختبار بمعالج «ديمنسيتي 9600 برو» من ميدياتك المصنّع بتقنية 2 نانومتر. وإن صحّت هذه المعلومات، فسيكون أول هاتف من فئة «ألترا» يعمل بهذه المنصة.

كاميرات بدقة 200 ميجابكسل وبيرسكوب بتقريب 10 أضعاف

يشير المسرّب نفسه إلى كاميرا مقرِّبة بتقنية البيرسكوب بتقريب بصري أصلي 10 أضعاف، ضمن نظام تصوير متعدد الكاميرات بدقة 200 ميجابكسل ومدى ديناميكي عالٍ.

أما مسرّب آخر باسم «سمارت بيكاتشو» فيزعم أن الطراز الكبير سيقدّم تثبيتًا أفضل للصورة عند جميع الأطوال البؤرية.

وكانت تسريبات سابقة قد ذكرت كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل بتقنية «LOFIC»، وكاميرا بيرسكوب مقرِّبة ثانية بدقة 200 ميجابكسل، إضافة إلى وحدة بيرسكوب مخصصة بدقة 50 ميجابكسل بتقريب 10 أضعاف. وتحدثت تقارير سابقة أيضًا عن كاميرا واسعة جدًا بدقة 200 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 100 ميجابكسل.

شاشة 144 هرتز وبطارية 8000 ميلي أمبير ساعة

يُقال إن الشاشة من إنتاج «BOE» بقياس 6.89 بوصة ودقة 2K ومعدل تحديث 144 هرتز. ويُقال كذلك إن لها زوايا مستديرة وحواف ضيقة جدًا ومتناظرة من الجهات الأربع.

ويذكر «سمارت بيكاتشو» بطارية من فئة 8000 ميلي أمبير ساعة، ونسخة مميزة لم تتضح تفاصيلها بعد.

المعالج النهائي لم يُحسم بعد

لا يزال المعالج غير محسوم، فقد أكدت أوبو أنها ستطلق هاتفًا يعمل بمعالج كوالكوم «سنابدراغون 8 إيليت إكستريم الجيل 6»، ولذلك لا يمكن استبعاد أن يأتي «فايند X10 ألترا» بالمعالج نفسه.

وبعد إعادة هيكلة «ون بلس» ودمجها بصورة أعمق في عمليات أوبو، قد يكون هاتف «ون بلس 16» الذي كُشف عنه حديثًا هو الرائد المزوّد بسنابدراغون 8 إيليت إكستريم الجيل 6 لدى المجموعة. ويُنصح بانتظار مزيد من التقارير قبل الجزم بالمعالج النهائي للهاتف.