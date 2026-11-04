قاعدة التشيز كيك هي أول ما يصل إلى الشوكة وآخر ما يحدد نجاح الطبق. والقاعدة المصنوعة من بسكويت اللوتس المحمص تمنح طعمًا كراميليًا دافئًا وقوامًا هشًا لا يلين تحت الحشوة الكريمية، بشرط أن تُضبط النسب وتُحمَّص القاعدة قبل وضع الحشوة. في هذا الدليل ستجد الطريقة خطوة بخطوة، ثم المكونات والملاحظات التي تضمن لك قاعدة مقرمشة في كل مرة.

جهّز القالب: استخدم قالبًا دائريًا بقاعدة منفصلة قطره نحو 22 سم، وافرده بورق زبدة في القاع، ودهن الجوانب بقليل من الزبدة حتى تسهل التسوية لاحقًا. سخّن الفرن: اضبطه على حرارة متوسطة نحو 170 درجة مئوية، وانتظر حتى يستقر قبل إدخال القالب. اطحن البسكويت: ضع نحو 250 جرامًا من بسكويت اللوتس في محضّرة الطعام واطحنه حتى يصبح ناعمًا كالرمل. وإن لم تتوفر المحضّرة فضعه في كيس سميك واهرسه بشوبك الخبز. اصهر الزبدة: أذب نحو 100 إلى 120 جرامًا من الزبدة على نار هادئة أو في الميكروويف، واتركها تفتر قليلًا. اخلط: أضف الزبدة الذائبة إلى البسكويت المطحون وقلّب حتى يصبح الخليط كالرمل المبلل ويتماسك عند الضغط عليه بين الأصابع. اكبس القاعدة: وزّع الخليط في القالب واضغطه بقوة بقاع كوب أو بملعقة مسطحة، مع رفع جزء بسيط على الجوانب إن أردت حافة. الكبس الجيد هو سر التماسك. حمّص القاعدة: أدخلها الفرن من 8 إلى 10 دقائق حتى تفوح رائحة الكراميل ويتغير لونها قليلًا إلى الذهبي الداكن. برّدها تمامًا: أخرجها واتركها تبرد، ويُفضَّل وضعها في الثلاجة 15 دقيقة على الأقل قبل صب الحشوة فوقها.

المكونات والكميات

المكوّن الكمية التقريبية دوره بسكويت اللوتس 250 جرامًا الأساس والنكهة زبدة ذائبة غير مملحة 100 إلى 120 جرامًا الرابط الذي يثبّت القاعدة ملح رشة صغيرة توازن الحلاوة سكر بني (اختياري) ملعقة كبيرة مزيد من القرمشة والعمق

هذه النسبة تصلح لقالب بقطر 22 إلى 24 سم. وإذا كان قالبك أكبر فزد الكميات بالتناسب نفسه مع الحفاظ على نسبة الزبدة إلى البسكويت.

ملاحظات تضمن القرمشة

نسبة الزبدة هي الميزان: الزيادة تجعل القاعدة دهنية وثقيلة، والنقص يجعلها تتفتت عند التقطيع. الخليط الصحيح يتماسك عند الضغط ولا يلمع بالدهن.

الزيادة تجعل القاعدة دهنية وثقيلة، والنقص يجعلها تتفتت عند التقطيع. الخليط الصحيح يتماسك عند الضغط ولا يلمع بالدهن. لا تتخطَّ التحميص: دخول الفرن يجفف القاعدة ويعزلها عن رطوبة الحشوة، فتبقى مقرمشة حتى اليوم التالي.

دخول الفرن يجفف القاعدة ويعزلها عن رطوبة الحشوة، فتبقى مقرمشة حتى اليوم التالي. اطحن ناعمًا بالتساوي: القطع الكبيرة تترك فراغات تُضعف التماسك.

القطع الكبيرة تترك فراغات تُضعف التماسك. البرودة قبل الحشو: صب الحشوة على قاعدة دافئة يذيب الزبدة ويُلين القاعدة.

صب الحشوة على قاعدة دافئة يذيب الزبدة ويُلين القاعدة. للتشيز كيك بدون فرن: يمكن الاكتفاء بتبريد القاعدة في الثلاجة ساعة كاملة، لكنها ستكون أقل قرمشة من المحمصة.

يمكن الاكتفاء بتبريد القاعدة في الثلاجة ساعة كاملة، لكنها ستكون أقل قرمشة من المحمصة. تنويع النكهة: يمكن إضافة ملعقة صغيرة من القرفة أو نصف ملعقة من زبدة اللوتس المفروم إلى الخليط، دون الإخلال بالنسب.

يمكن إضافة ملعقة صغيرة من القرفة أو نصف ملعقة من زبدة اللوتس المفروم إلى الخليط، دون الإخلال بالنسب. التقطيع النظيف: بعد أن يستقر التشيز كيك في الثلاجة، استخدم سكينًا مبللة بماء ساخن وجففها بين كل قطعة وأخرى.

أخطاء شائعة

استخدام زبدة باردة أو غير ذائبة بالكامل، فلا يتوزع الرابط بالتساوي.

ترك الخليط دون كبس كافٍ، فتنهار القاعدة عند أول شريحة.

التحميص الزائد الذي يحرق البسكويت ويعطيه مرارة خفيفة؛ راقب اللون ولا تعتمد على الوقت وحده فأفران البيوت تختلف في حرارتها.

بهذه الخطوات والنسب تحصل على قاعدة متماسكة هشة بنكهة الكراميل، تصلح لأي حشوة باردة أو مخبوزة، وتبقى على حالها من الأولى إلى آخر شريحة.